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Овощи, злаки и кисломолочные: суперпродукты против холестерина

1:06
Здоровье

Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал четыре группы продуктов, которые могут помочь в снижении уровня холестерина. 

Овощи, злаки и кисломолочные: суперпродукты против холестерина
Фото: pixabay.com by 821292, PDM

По словам специалиста, продукты с высоким содержанием пищевых волокон, такие как злаки, овощи и фрукты, способны менять «плохой» холестерин на «хороший». Они связывают в кишечнике желчные кислоты, предотвращая их повторное всасывание.

К группе полезных продуктов Гинзбург добавил и бобовые — благодаря высокому содержанию пищевых волокон они также способствуют снижению холестерина.

Для нормализации состава крови диетолог советует включить в рацион кисломолочные продукты, которые улучшают работу кишечника и таким образом влияют на уровень холестерина. Также в ежедневном рационе полезно иметь продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, такие как жирная рыба, оливковое и льняное масла. Эти продукты помогают снизить уровень холестерина и нормализовать липидный состав крови.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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