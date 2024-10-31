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Индейка или курица: что выбрать для здоровья

1:05
Здоровье

Онколог Леонид Доронин проанализировал состав куриного мяса и мяса индейки, выделив ключевые различия и пользу этих продуктов для здоровья. В своем Telegram-канале врач объяснил, чем отличаются эти виды птицы, и на что стоит обратить внимание при выборе.

Индейка или курица: что выбрать для здоровья
Фото: Adobe Stock by fahrwasser, PDM

По словам Доронина, и курица, и индейка являются отличными источниками белка. Однако грудка индейки без кожи содержит больше железа и меньше холестерина по сравнению с куриной грудкой. Индейка также богата холином — важным элементом для работы мозга.

Курица, в свою очередь, имеет слегка более высокий показатель PDCAAS, оценивающий усвояемость белка. Этот показатель у курицы составляет 0,93, а у индейки — 0,91 (максимально возможное значение — 1 балл). Доронин отмечает, что индейка может быть лучшим выбором, если цель — увеличить ежедневное потребление белка и полезных веществ.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

Инде́йка (самец — индю́к; Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758)) — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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