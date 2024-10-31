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Полезные напитки для кожи: от зеленого смузи до кефира

2:49
Здоровье

Здоровая, сияющая кожа — это мечта многих, но достичь её можно не только с помощью косметических средств. Природные напитки, богатые витаминами, антиоксидантами и полезными бактериями, могут стать ключом к поддержанию красоты и здоровья кожи.

Полезные напитки для кожи: от зеленого смузи до кефира
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Употребление правильных напитков положительно влияет на состояние кожи, помогает справляться с воспалениями, предотвращает акне и даже защищает от преждевременного старения. Включив в ежедневный рацион напитки с пробиотиками, антиоксидантами и питательными веществами, можно улучшить цвет лица, добиться мягкости и увлажненности кожи, а также сохранить её упругость.

Комбуча для здоровья кожи

Ферментированный чайный напиток комбуча популярен благодаря своим пробиотикам, поддерживающим микрофлору кишечника. Полезные бактерии комбучи нормализуют пищеварение, что положительно влияет на кожу, помогая предотвратить высыпания и воспаления. Этот напиток также содержит антиоксиданты, которые снижают окислительный стресс, делая цвет лица более здоровым.

Зеленый смузи с витаминами

Смузи на основе шпината, сельдерея и огурцов — отличный вариант для завтрака или перекуса. Такие ингредиенты богаты витамином А, способствующим обновлению клеток, и витамином С, который необходим для выработки коллагена. Это поможет поддерживать упругость и здоровый цвет кожи.

Мятный чай против акне

Мятный чай подходит для людей с проблемной кожей и акне. Мята обладает противовоспалительными и антиандрогенными свойствами, которые нормализуют гормональный фон и уменьшают высыпания.

Вода с лимоном для очищения

Регулярное употребление воды с соком свежего лимона помогает улучшить работу печени и вывести токсины. Такой напиток оказывает очищающее действие, отражаясь на коже — она становится чище и свежее.

Кефир для кожи, волос и ногтей

Кефир, содержащий кальций и витамин В12, полезен не только для кожи, но и для волос и ногтей. Как пишет Times of India, эти элементы способствуют общему здоровью и укрепляют кожные покровы.

Зеленый чай от преждевременного старения

Зеленый чай — источник антиоксидантов, которые защищают кожу от преждевременного старения, свободных радикалов и воспалений, помогая сохранить её молодость.

Кокосовая вода для увлажнения

Кокосовая вода богата электролитами и помогает избежать сухости кожи и ранних морщин, поддерживая естественный уровень увлажнённости кожных покровов.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

Пробио́тики — живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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