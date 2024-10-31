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Гранат и диабет: можно ли есть этот фрукт без вреда для здоровья

Здоровье

Гранат — фрукт, обладающий массой полезных свойств и подходящий для людей с сахарным диабетом. По данным исследований, его употребление способствует улучшению обмена сахара в организме.

Гранат и диабет: можно ли есть этот фрукт без вреда для здоровья
Фото: commons.wikimedia.org by Tim.Reckmann, CC BY-SA 3.0

При диабете важно ограничивать продукты с высоким содержанием глюкозы и фруктозы, однако гранат с низким гликемическим индексом (35) и умеренным содержанием сахара в небольших количествах подходит для диабетиков.

Влияние граната на организм и его польза при диабете

Сахарный диабет делится на два типа. В 90% случаев встречается диабет 2-го типа, риски которого повышаются после 45 лет, при лишнем весе и низкой физической активности. Диабет 1-го типа чаще поражает молодых людей и связан с наследственностью. При обоих типах заболевания возрастает уровень сахара в крови, что может повредить сосуды, нервы и зрение. Лечение включает диету и лекарства.

Гранат содержит 12 г сахара на плод (примерно 50% глюкозы и 50% фруктозы), что эквивалентно одной хлебной единице. Низкий гликемический индекс означает, что сахара из граната усваиваются медленно, избегая резких скачков уровня глюкозы.

Пищевые волокна, антиоксиданты и важные микроэлементы

В составе граната множество антиоксидантов (особенно полифенолов), которые защищают клетки от старения, ультрафиолета и помогают выводить из организма тяжелые металлы. Его антиоксидантное действие выше, чем у витаминов Е, А и С. Клетчатка в гранате (4 г на 100 г) поддерживает пищеварение и замедляет усвоение глюкозы, что важно при диабете.

Гранат также богат витаминами и микроэлементами, поддерживающими здоровье:

  • Витамин К: важен для свертываемости крови и здоровья костей.
  • Витамин С: укрепляет иммунитет и ускоряет заживление кожи.
  • Фолиевая кислота: помогает в образовании клеток крови.
  • Медь: участвует в профилактике атеросклероза и повышает чувствительность к инсулину.
  • Калий: нужен для работы мышц, сердца и нервной системы.

Ограничения и риски

Гранатовая кислота может раздражать желудок и эмаль зубов, поэтому при язве, гастрите и чувствительных зубах употребление граната лучше ограничить, а после еды прополоскать рот водой. Гранатовый сок содержит больше сахара (12,5 г на 100 мл) и не включает клетчатку, поэтому диабетикам его лучше пить разведённым и в объеме до 100 мл.

Результаты исследований

Согласно анализу 32 исследований, опубликованному в январе 2024 года, употребление граната снижает уровень глюкозы натощак и повышает чувствительность клеток к инсулину, что делает его полезным для диабетиков при соблюдении мер предосторожности.

Уточнения

Сахарный диабет 2-го типа (также — инсулинорезистентный сахарный диабет, прежние названия — инсулиннезависимый диабет и диабет взрослых) — хроническое заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, в достаточном количестве вырабатываемый клетками поджелудочной железы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
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