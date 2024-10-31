Как обычные продукты в рационе могут продлить молодость вашего мозга

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Замедление старения мозга — не научная фантастика, а вполне достижимая цель, утверждает диетолог Елена Соломатина. Она объясняет, что воспаление, вызванное окислительным стрессом, может ускорить старение мозга и повысить риск деменции. Однако, правильно составленный рацион способен поддерживать когнитивное здоровье на высоком уровне.

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Среди основных продуктов, полезных для мозга, Соломатина выделяет орехи, шпинат и брокколи, а также жирную рыбу. Она подчеркивает, что помимо красной рыбы, полезными будут и сельдь, сардины, скумбрия — они содержат те же необходимые жирные кислоты и витамин D, важные для работы мозга.

Для поддержания здоровья также необходим легкоусвояемый белок (курица, индейка, рыба, молочные продукты), витамины группы В и йод, содержащиеся в морской капусте, орехах и фейхоа, а также селен и хром, которые можно найти в капусте, редисе, какао и финиках.

Отдельно Соломатина отмечает пользу ягод, таких как клюква, голубика, ежевика и черника, богатых антиоксидантами. Они способствуют защите мозга от дегенеративных изменений, как и кофе, обладающий антиоксидантной активностью.

Уточнения



Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

