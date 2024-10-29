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Вспышки на Солнце: астроном объясняет риски для человечества

1:17
Здоровье

Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга и доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин в интервью для "360" обсудил потенциальные угрозы, которые представляют собой вспышки в космосе для землян.

Вспышки на Солнце: астроном объясняет риски для человечества
Фото: pxhere

Он подчеркнул, что любое радиационное воздействие, будь то искусственное или естественное, может способствовать развитию раковых заболеваний. Эксперт также добавил, что на протяжении тысячелетий в космосе происходят вспышки на Солнце и сверхновых звездах.

"На Солнце — часто, и для космонавтов они опасны. Сверхновые — крайне редко, раз в несколько столетий, на них не стоит обращать внимания", — уточнил астроном.

Также кардиолог Наталья Гаврилюк отметила, что на сегодняшний день нет достаточных научных доказательств, подтверждающих связь между солнечными вспышками и повышенным риском инсульта. Она подчеркнула, что многие люди склонны связывать свое плохое самочувствие с активностью Солнца, в то время как настоящими виновниками их недомогания чаще оказываются недостаток сна, стрессы на рабочем месте и незначительные, но накопившиеся проблемы со здоровьем.

Уточнения

Со́лнечная вспы́шка — взрывной процесс выделения энергии (кинетической, световой и тепловой) в атмосфере Солнца.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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