Вспышки на Солнце: астроном объясняет риски для человечества

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга и доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин в интервью для "360" обсудил потенциальные угрозы, которые представляют собой вспышки в космосе для землян.

Фото: pxhere

Он подчеркнул, что любое радиационное воздействие, будь то искусственное или естественное, может способствовать развитию раковых заболеваний. Эксперт также добавил, что на протяжении тысячелетий в космосе происходят вспышки на Солнце и сверхновых звездах.

"На Солнце — часто, и для космонавтов они опасны. Сверхновые — крайне редко, раз в несколько столетий, на них не стоит обращать внимания", — уточнил астроном.

Также кардиолог Наталья Гаврилюк отметила, что на сегодняшний день нет достаточных научных доказательств, подтверждающих связь между солнечными вспышками и повышенным риском инсульта. Она подчеркнула, что многие люди склонны связывать свое плохое самочувствие с активностью Солнца, в то время как настоящими виновниками их недомогания чаще оказываются недостаток сна, стрессы на рабочем месте и незначительные, но накопившиеся проблемы со здоровьем.

Уточнения

Со́лнечная вспы́шка — взрывной процесс выделения энергии (кинетической, световой и тепловой) в атмосфере Солнца.

