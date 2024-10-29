Плохой сон в 40 лет способствуют ускоренному старению мозга

Исследование, опубликованное в научном журнале Neurology, показало, что ухудшение качества сна у людей около 40 лет связано с увеличением проблем с когнитивными функциями в пожилом возрасте. Авторы работы оценивали качество сна по различным параметрам, включая трудности с засыпанием, частые ночные пробуждения, бессонницу, короткую продолжительность сна, ранние утренние пробуждения и дневную сонливость. Об этом сообщает "Российская газета".

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Участниками исследования выступили 589 человек со средним возрастом около 40 лет, которые в начале эксперимента и спустя пять лет заполнили анкеты о качестве своего сна. Через 15 лет им была проведена МРТ головного мозга для определения его биологического возраста.

Исследование показало, что наибольшее воздействие старения наблюдается у участников, которые в анкете отметили наличие трех и более признаков плохого сна, сохранявшихся не менее пяти лет. У этих людей мозг оказался в среднем на 2,6 года старше по сравнению с теми, кто указал не более одного признака некачественного сна.

У испытуемых, которые находились "посередине" по количеству проблем — то есть имели две или три характеристики некачественного сна — биологический возраст мозга был увеличен примерно на 1,6 года.

В своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова прокомментировала данные исследования, подчеркнув, что разнообразие проблем со сном приводит к более быстрому ухудшению когнитивных функций мозга.

Уточнения

Магни́тно-резона́нсная томогра́фия (МРТ) — способ получения томографических медицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса.

