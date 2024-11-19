Лечит ли баня от болезней? Врач разоблачает мифы

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие считают, что баня помогает предотвратить простуду, укрепить иммунитет и сохранить молодость. Но так ли это на самом деле? Врач-терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин развенчивает распространённые мифы и делится научными фактами.

Фото: commons.wikimedia.org by W.carter, CC BY-SA 4.0

Миф о "целебной" силе бани

Доктор Кондрахин предупреждает, что баня — не универсальное средство от всех болезней. По его словам, парная не обладает целительными свойствами, и если здоровье ухудшается, лучше обратиться к врачу, а не надеяться на баню. Для здоровых людей важно помнить о балансе: чрезмерное время в парилке или слишком высокие температуры могут привести к перегреву и ухудшению самочувствия.

"Баня не лечит болезни, но помогает восстановить силы и улучшить координацию движений", — поясняет врач.

Однако, по его мнению, ожидать от бани чудодейственного эффекта для лечения болезней опорно-двигательного аппарата не стоит.

Положительное влияние на настроение

Ранее было замечено, что банные процедуры могут быть эффективны в борьбе с депрессией. Исследования американских учёных показали, что регулярные посещения бани способствуют улучшению настроения, нормализации давления и насыщению организма кислородом.

Горячая вода и массажные струи стимулируют выработку эндорфинов, гормонов счастья, что объясняет, почему после бани люди чувствуют себя более расслабленными и довольными.

Уточнения

Ба́ня (из ст.-слав. баніа банѩ < вульг. лат. *bāneum < лат. balneum,balineum < др.-греч. βᾰλᾰνεῖον) — помещение, оборудованное для мытья человека с одновременным действием воды и горячего воздуха (в турецких и римских банях) или воды и пара (в русской и финской бане).

