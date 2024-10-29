Три продукта, которые снизят риск рака при ежедневном употреблении

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Продукты, богатые белками и содержащие омега-3 жирные кислоты, могут значительно снизить вероятность раковых заболеваний, благодаря их способности уменьшать хроническое воспаление. Добавление клетчатки и полезных углеводов сделает рацион еще более эффективным. Как подчеркивает доцент Института рака Топпер в Лихай-Вэлли, хирург и онколог Лори Альфонс, отличной профилактической мерой является сочетание порции лосося с зеленым салатом и запеченным картофелем со сметаной. Об этом сообщает "Российская газета".

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"Научные исследования показали, что диета, включающая жирные кислоты омега-3, способствует снижению риска развития рака. Что касается лосося, то он содержат магний — питательное вещество, которое также связано с профилактикой онкологии", — отмечает доктор.

Зелёный салат, богатый клетчаткой, также обладает значительной пользой для здоровья. Исследования показывают, что существует прямая связь между потреблением продуктов с высоким содержанием пищевых волокон и снижением вероятности развития определенных видов рака. Кроме того, стоит отметить недооцененный продукт — запечённый картофель.

По словам Лори Альфонс, это питательное и здоровое блюдо является отличным источником углеводов, клетчатки, калия и железа.

"Также я предлагаю не есть углеводы без белка. Если употребляете макароны, то пусть их будет меньше, но зато положите на тарелку кусочек курицы", — посоветовала исследователь.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.





Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.



