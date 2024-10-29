Врач Мясников о сале: ключ к здоровью и долголетию

Сало является источником незаменимых аминокислот, и в умеренных количествах может принести определенную пользу организму, как отметил врач и телеведущий Александр Мясников. Он также подчеркнул, что такие продукты, как орехи, чеснок, овощи и фрукты, способствуют снижению уровня холестерина в крови. Об этом сообщает "Российская газета".

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Существует множество дискуссий относительно потребления сала, связанных с его высокой калорийностью. Однако, в умеренных количествах этот продукт может оказать положительное влияние на обмен холестерина, что крайне важно для здоровья сердца и сосудов.

"Сало содержит незаменимые аминокислоты. И без него тоже нельзя", — рассказал доктор в эфире передачи "О самом главном" на канале "Россия 1".

Кроме того, он подчеркнул необходимость разнообразия в рационе, включающего растительные продукты. В частности, овощи и фрукты, о которых врачи часто упоминают, способствуют снижению уровня холестерина, наряду с качественным растительным маслом и орехами. Также стоит отметить чеснок, который содержит аллицин — вещество с сильными антимикробными свойствами и возможностью профилактики онкологических заболеваний.

Уточнения

Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.



Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

