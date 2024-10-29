Врач рекомендует: пять продуктов для улучшения работы кишечника

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Завтрак из гречки с яблоком на десерт, а также гарниры из тыквы, брюссельской капусты и свеклы способствуют быстрому восстановлению работы кишечника. Об этом сообщает гастроэнтеролог и диетолог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков в своем Telegram-канале. Об этом сообщает "Российская газета".

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По словам врача, гречка обладает двумя ключевыми преимуществами. С одной стороны, она выступает в роли сытного гарнира, с другой — является богатым источником клетчатки, белка, витаминов и минералов. Эти компоненты необходимы для оптимального функционирования кишечника и эффективной борьбы с воспалительными процессами.

Брюссельская капуста способствует улучшению пищеварительных процессов и насыщает организм витаминами и антиоксидантами. Не менее полезна тыква, которая оказывает мягкое воздействие на систему пищеварения.

"Тыквенное пюре или запеченная тыква могут стать отличным дополнением к рациону", — указал специалист.

В числе самых витаминных продуктов также находится свёкла, изобилующая антиоксидантами и клетчаткой. Её рекомендуется добавлять в салаты, как в свежем виде, так и запечённой, а также использовать для приготовления соков.

Ключ к здоровью — это не только польза, но и разнообразие в рационе, отметил врач.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.



Дие́та или рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

