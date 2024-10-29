Почему важно не переборщить с кофе: опасные симптомы передозировки

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофеин — мощный стимулятор нервной системы, который временно устраняет усталость и придаёт бодрости. В умеренных дозах кофе и чай могут быть полезными, но стоит не переусердствовать, чтобы избежать неприятных последствий.

Фото: commons.wikimedia.org by Julius Schorzman, CC BY-SA 2.0

Рекомендованная доза

Оптимальная суточная доза кофеина — не более 400 мг, что примерно соответствует 5 чашкам кофе или 10 чашкам чая. Превышение этой нормы может негативно сказаться на самочувствии.

Симптомы передозировки

При избытке кофеина появляются такие симптомы, как тремор, озноб и головная боль. Также возможны тошнота, головокружение, судороги и расстройства пищеварения.

Долгосрочные риски

Регулярное и чрезмерное потребление кофеина может привести к бессоннице и серьёзно ухудшить здоровье, особенно если у человека уже есть определённые медицинские проблемы.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

