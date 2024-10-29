Почему важно не переборщить с кофе: опасные симптомы передозировки

Кофеин — мощный стимулятор нервной системы, который временно устраняет усталость и придаёт бодрости. В умеренных дозах кофе и чай могут быть полезными, но стоит не переусердствовать, чтобы избежать неприятных последствий.
Рекомендованная доза
Оптимальная суточная доза кофеина — не более 400 мг, что примерно соответствует 5 чашкам кофе или 10 чашкам чая. Превышение этой нормы может негативно сказаться на самочувствии.
Симптомы передозировки
При избытке кофеина появляются такие симптомы, как тремор, озноб и головная боль. Также возможны тошнота, головокружение, судороги и расстройства пищеварения.
Долгосрочные риски
Регулярное и чрезмерное потребление кофеина может привести к бессоннице и серьёзно ухудшить здоровье, особенно если у человека уже есть определённые медицинские проблемы.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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