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Почему важно не переборщить с кофе: опасные симптомы передозировки

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Здоровье

Кофеин — мощный стимулятор нервной системы, который временно устраняет усталость и придаёт бодрости. В умеренных дозах кофе и чай могут быть полезными, но стоит не переусердствовать, чтобы избежать неприятных последствий.

Почему важно не переборщить с кофе: опасные симптомы передозировки
Фото: commons.wikimedia.org by Julius Schorzman, CC BY-SA 2.0

Рекомендованная доза

Оптимальная суточная доза кофеина — не более 400 мг, что примерно соответствует 5 чашкам кофе или 10 чашкам чая. Превышение этой нормы может негативно сказаться на самочувствии.

Симптомы передозировки

При избытке кофеина появляются такие симптомы, как тремор, озноб и головная боль. Также возможны тошнота, головокружение, судороги и расстройства пищеварения.

Долгосрочные риски

Регулярное и чрезмерное потребление кофеина может привести к бессоннице и серьёзно ухудшить здоровье, особенно если у человека уже есть определённые медицинские проблемы.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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