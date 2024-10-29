Изюм: не просто сладость, а ценное лекарство для здоровья

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие недооценивают изюм, считая его обычным дополнением к выпечке. Однако этот продукт обладает уникальными полезными свойствами, которые делают его ценным для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge, CC BY-SA 3.0

Изюм и здоровье полости рта

Изюм помогает поддерживать здоровье десен и предотвращать кариес. Это один из немногих продуктов, благотворно влияющих на полость рта и проводящих мягкую профилактику заболеваний.

Снижение давления

Регулярное употребление небольших порций изюма способствует снижению артериального давления. При долгосрочном включении изюма в рацион можно даже добиться стабилизации давления.

Поддержка сердечно-сосудистой системы

Изюм оказывает положительное влияние на сердце и сосуды, помогая снизить риски инфаркта и инсульта.

Профилактика и помощь при онкологии

В изюме содержится большое количество антиоксидантов, что снижает риск онкологических заболеваний и помогает организму справляться с уже существующими опухолями.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

