Изюм: не просто сладость, а ценное лекарство для здоровья

Многие недооценивают изюм, считая его обычным дополнением к выпечке. Однако этот продукт обладает уникальными полезными свойствами, которые делают его ценным для здоровья.
Изюм и здоровье полости рта
Изюм помогает поддерживать здоровье десен и предотвращать кариес. Это один из немногих продуктов, благотворно влияющих на полость рта и проводящих мягкую профилактику заболеваний.
Снижение давления
Регулярное употребление небольших порций изюма способствует снижению артериального давления. При долгосрочном включении изюма в рацион можно даже добиться стабилизации давления.
Поддержка сердечно-сосудистой системы
Изюм оказывает положительное влияние на сердце и сосуды, помогая снизить риски инфаркта и инсульта.
Профилактика и помощь при онкологии
В изюме содержится большое количество антиоксидантов, что снижает риск онкологических заболеваний и помогает организму справляться с уже существующими опухолями.
А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.
Зачем каждый год при посадке картофеля в каждую лунку добавлять горох или бобы? Опытные огородники знают ответ на этот вопрос: благодаря такому приёму можно получить великолепный урожай.