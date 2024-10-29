Почему пиво — не лучший выбор для ежедневного употребления

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты объяснили, почему следует избегать одного популярного напитка — пива. Именно его, а не сладкую газировку, нельзя пить регулярно.

Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, CC BY-SA 3.0

Опасность ежедневного употребления пива

Масси подчеркивает, что даже небольшие дозы пива, выпиваемые ежедневно, могут привести к серьёзным проблемам с органами. Первый сигнал для любителей пива — снижение работоспособности, которое часто воспринимается как безобидная усталость.

Обезвоживание и проблемы с кожей

Алкоголь провоцирует обезвоживание, что негативно сказывается на состоянии кожи. Снижается эластичность, появляются мелкие морщины и линии, кожа быстрее стареет.

Нарушение усвоения питательных веществ

Пиво и другие алкогольные напитки препятствуют полноценному усвоению полезных элементов из пищи. В результате ускоряется процесс старения организма.

Проблемы со сном и лишним весом

Частое употребление пива приводит к сбоям в режиме сна и способствует накоплению лишних килограммов. По словам Масси, риск развития серьёзных заболеваний у постоянных поклонников пива также возрастает.

Уточнения

Пи́во - слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

