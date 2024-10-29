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Зачем снижать холестерин: важные шаги к здоровью сердца

2:40
Здоровье

Высокий уровень холестерина угрожает сердечно-сосудистой системе, но простые корректировки в рационе могут значительно снизить риски атеросклероза и других серьёзных заболеваний.

Зачем снижать холестерин: важные шаги к здоровью сердца
Фото: Freepik by shayne_ch13, PDM

Понимание холестерина

Холестерин необходим организму для клеточных мембран и производства гормонов. Однако избыток "плохого" холестерина (ЛПНП) способствует накоплению атеросклеротических бляшек на стенках сосудов. Главная задача — понизить уровень ЛПНП, сохраняя "хороший" холестерин (ЛПВП) на должном уровне.

Насыщенные жиры под запретом

Жирные сорта мяса, цельномолочные продукты, сливочное и кокосовое масло увеличивают уровень холестерина. Замена их на постное мясо, обезжиренные продукты и растительные масла помогает улучшить липидный профиль крови.

Опасные трансжиры

Трансжиры увеличивают "плохой" холестерин и снижают "хороший", повышая риски сердечно-сосудистых заболеваний. Основные их источники — маргарин, фастфуд, промышленная выпечка и продукты с частично гидрогенизированными маслами.

Ограничение яиц

Яйца богаты холестерином, поэтому рекомендуется ограничить их потребление до 2-3 штук в неделю, однако исключать полностью не стоит, ведь они содержат много полезных веществ.

Умеренность в потреблении морепродуктов

Креветки и кальмары содержат холестерин, но при этом богаты омега-3 жирными кислотами, полезными для сердца. Умеренное потребление морепродуктов допустимо, но важно проконсультироваться с врачом.

Сокращение алкоголя

Избыток алкоголя повышает триглицериды, ухудшая липидный профиль. Ограничение или полный отказ от алкоголя поможет поддерживать нормальный уровень холестерина.

Избегаем рафинированных углеводов

Белый хлеб, сладости и газированные напитки повышают триглицериды и снижают "хороший" холестерин. Цельнозерновые продукты и фрукты, наоборот, благоприятно влияют на липидный профиль.

Внимание к скрытым жирам

Обработанные продукты часто содержат скрытые жиры, которые повышают уровень холестерина. Важно проверять состав и выбирать продукты с низким содержанием насыщенных и трансжиров.

Здоровые альтернативы

Включение в рацион овощей, фруктов, цельных злаков, бобовых, орехов и рыбы с омега-3 жирными кислотами помогает снизить уровень холестерина и укрепить здоровье сердца.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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