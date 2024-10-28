Дефицит йода стал все чаще проявляться у россиян. Как его восполнить?

Нехватка витаминов в организме часто бывает у жителей больших городов. В последнее время у россиян все больше обнаруживают дефицит йода, который нужен для выработки гормонов щитовидной железы. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, с чем это может быть связано и как восполнить норму йода в организме.
Ранее врач Елена Малышева призвала возобновить процедуру йодирования соли для решения проблемы.
"Гормоны щитовидной железы формируются только при наличии йода", — рассказал Кондарахин.
Больше других от проблемы нехватки йода могут страдать взрослые, дети и беременные.
"У младенцев дефицит приводит к нарушению когнитивных функций, потому что мозг не способен нормально формироваться", — уточнил врач.
Конрадахин, слова которого приводит "ВМ", рассказал, что йодированная соль считается БАДом, но полностью восполнить дефицит она не поможет.
Йод также есть в морепродуктах. Например, в рыбе, кальмарах, морской капусте и других.
Ио́д (общеупотребительное название — йо́д; от греч. ἰώδης — «фиалковый (фиолетовый)», также от лат. Iodum) — химический элемент 17-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы седьмой группы, VIIA), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 53.
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