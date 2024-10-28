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Дефицит йода стал все чаще проявляться у россиян. Как его восполнить?

1:10
Здоровье

Нехватка витаминов в организме часто бывает у жителей больших городов. В последнее время у россиян все больше обнаруживают дефицит йода, который нужен для выработки гормонов щитовидной железы. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, с чем это может быть связано и как восполнить норму йода в организме.

Дефицит йода стал все чаще проявляться у россиян. Как его восполнить?
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ранее врач Елена Малышева призвала возобновить процедуру йодирования соли для решения проблемы.

"Гормоны щитовидной железы формируются только при наличии йода", — рассказал Кондарахин.

Больше других от проблемы нехватки йода могут страдать взрослые, дети и беременные.

"У младенцев дефицит приводит к нарушению когнитивных функций, потому что мозг не способен нормально формироваться", — уточнил врач.

Конрадахин, слова которого приводит "ВМ", рассказал, что йодированная соль считается БАДом, но полностью восполнить дефицит она не поможет.

Йод также есть в морепродуктах. Например, в рыбе, кальмарах, морской капусте и других.

Уточнения

Ио́д (общеупотребительное название — йо́д; от греч. ἰώδης — «фиалковый (фиолетовый)», также от лат. Iodum) — химический элемент 17-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы седьмой группы, VIIA), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 53.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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