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Невролог Хорошев рассказал, по каким трём причинам вы просыпаетесь с отёками на лице

1:40
Здоровье

Многие сталкиваются с утренними отёками на лице. Чтобы избавиться от этого неприятного явления, люди часто используют различные косметические средства. Однако не опасно ли это?

Невролог Хорошев рассказал, по каким трём причинам вы просыпаетесь с отёками на лице
Фото: Freepik is licensed under Free license

Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев рассказал о возможных причинах отёков на лице.

Одна из них — увеличение объёма циркулирующей крови из-за употребления большого количества солёной пищи накануне. В таком случае мочегонные препараты не нужны, так как организм сам регулирует количество жидкости, пишет Радио 1 со ссылкой на врача.

Ещё одна причина отёков на лице — аллергические реакции. В этом случае отёк сопровождается затруднением дыхания. Если отёк сопровождается даже незначительным нарушением дыхания, важно определить продукт, вызвавший реакцию, и исключить его из рациона, так как последующие аллергические реакции могут быть опасными для жизни.

"Очень важно понять, после какого продукта это произошло, и исключить этот продукт из рациона. Потому что следующая аллергическая реакция может быть смертельной. Всякий раз выраженность аллергической реакции возрастает. Человек просто не сможет дышать", — пояснил Хорошев.

Третья возможная причина отёков на лице — заболевания почек. Повреждение почечной ткани может вызывать отёки, и такие случаи нередки.

Павел Хорошев подчёркивает, что при сохранении отёков более трёх дней необходимо обратиться к врачу для диагностики и исключения опасных заболеваний.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Едифанова Ольга
Детский нефролог
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