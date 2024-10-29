Врач Рахматуллина перечислила заболевания, которые могут развиться из-за курения вейпов

Электронные сигареты представляют серьёзную угрозу для здоровья, поскольку они могут вызвать различные заболевания дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания и даже спонтанный пневмоторакс. Курение вейпов может привести к серьёзным последствиям для вашего здоровья. Об этом напомнила врач-терапевт сети клиник "Клиника Фомина" Альбина Рахматуллина.
Эксперт объяснила, что состав жидкостей для парения и никотин, который содержится в электронных сигаретах, оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему.
Также при нагревании пропиленгликоля и глицерина образуются токсичные соединения, которые раздражают дыхательные пути и вызывают воспаление лёгких. Ароматизаторы также могут быть опасными и превращаться в вредные вещества при нагревании, пишет Газета.Ru.
"Ароматизаторы тоже могут быть опасными. Многие из них при нагревании превращаются в вредные для здоровья вещества. Например, диацетил, часто используемый в ароматах с масляными нотами, может вызвать тяжелое заболевание легких — "попкорновую болезнь", — сказала Рахматуллина.
В аэрозолях электронных сигарет могут содержаться опасные вещества, такие как свинец, хром и никель, связанные с развитием онкологических заболеваний и нарушениями работы нервной системы. Важно помнить, что курение вейпов приводит к большему количеству затяжек и быстрому ухудшению состояния здоровья, добавила врач.
Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.
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