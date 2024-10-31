Питание на каждый день: какие крупы добавят здоровья вашему организму

3:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Овсянка на завтрак, рис и гречка на обед — это вовсе не скучные блюда из детства, а мощный инструмент для поддержания здоровья. Крупы способны не только насытить, но и улучшить здоровье организма благодаря своим уникальным питательным свойствам.

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Эксперты назвали 10 видов зерновых, которые помогут поддерживать здоровье и справляться с рядом проблем.

1. Гречневая крупа

Гречка — универсальный продукт. Она хороша как для завтрака, так и для ужина. Гречка насыщает организм минералами: кальцием, магнием, фосфором, а также содержит белки и углеводы. Она диетична и подходит даже для диабетиков, помогая контролировать уровень сахара в крови.

2. Овсяная крупа

Овсянка — классический выбор для тех, кто стремится к здоровому питанию. Она богата клетчаткой, которая поддерживает здоровый обмен веществ и очищает кишечник. Для мужчин овсянка особенно полезна, поскольку снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

3. Рисовая крупа

Рис ценят за простоту приготовления и разнообразие вариантов: длиннозерный рис подходит для гарниров, круглозерный — для супов и каш. Коричневый рис особенно полезен благодаря содержанию волокон и микроэлементов, которые способствуют нормализации давления.

4. Манная крупа

Манная каша — питательное и калорийное блюдо, которое полезно при недостатке веса и проблемах с пищеварением. Однако ее стоит избегать людям с диабетом и тем, кто следит за весом.

5. Пшеничная крупа

Пшеничные зародыши — кладезь витаминов и протеина. Они регулируют работу желудка, поддерживают здоровье сердца и обеспечивают организм растительным белком.

6. Перловая крупа

Перловка — источник фосфора, необходимого для мозговой активности и спортивных нагрузок. Эта крупа идеально подходит для гарнира к горячим блюдам.

7. Пшенная крупа

Пшено богато калием, магнием и железом. Оно отлично подходит для завтрака и помогает поддерживать здоровый вес.

8. Ячневая крупа

Ячневая крупа содержит много растительного белка и клетчатки. Она не способствует набору массы и отлично подходит для супов, плова и гарниров.

9. Тыквенная крупа

Тыквенные семена содержат калий, важный для сердца, и обладают свойствами афродизиака. Они способствуют похудению и очищению организма.

10. Кукурузная крупа

Кукурузная крупа богата клетчаткой, улучшает пищеварение и помогает выводить радионуклиды из организма, что особенно полезно жителям экологически неблагополучных районов.

Эти крупы помогут разнообразить рацион и принести пользу организму.

Уточнения

Крупа́ (также се́чка) — пищевой продукт, состоящий из цельных или дроблёных зёрен различных культур.

