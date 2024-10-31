Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Клубника мечты: правила выбора почвы и участка для посадки
Вся польза в одной банке: чем полезна печень трески
Гипотезы о конце ледникового периода: от таяния льдов до изменений в атмосфере
Эксперт дала советы, как подготовить розы к зиме
Мужчинам тоже нужен уход: несколько шагов к идеальному внешнему виду
Как сделать омлет пышным и воздушным: простой секрет
Кто в России садится за руль ежедневно: статистика по городам
2% годовых на 30 лет: ВТБ предлагает выгодные условия ипотеки в ЛНР и ДНР
Топ-5 упражнений для похудения

Питание на каждый день: какие крупы добавят здоровья вашему организму

3:07
Здоровье

Овсянка на завтрак, рис и гречка на обед — это вовсе не скучные блюда из детства, а мощный инструмент для поддержания здоровья. Крупы способны не только насытить, но и улучшить здоровье организма благодаря своим уникальным питательным свойствам.

Питание на каждый день: какие крупы добавят здоровья вашему организму
Фото: pixabay. com by congerdesign-509903, PDM

Эксперты назвали 10 видов зерновых, которые помогут поддерживать здоровье и справляться с рядом проблем.

1. Гречневая крупа

Гречка — универсальный продукт. Она хороша как для завтрака, так и для ужина. Гречка насыщает организм минералами: кальцием, магнием, фосфором, а также содержит белки и углеводы. Она диетична и подходит даже для диабетиков, помогая контролировать уровень сахара в крови.

2. Овсяная крупа

Овсянка — классический выбор для тех, кто стремится к здоровому питанию. Она богата клетчаткой, которая поддерживает здоровый обмен веществ и очищает кишечник. Для мужчин овсянка особенно полезна, поскольку снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

3. Рисовая крупа

Рис ценят за простоту приготовления и разнообразие вариантов: длиннозерный рис подходит для гарниров, круглозерный — для супов и каш. Коричневый рис особенно полезен благодаря содержанию волокон и микроэлементов, которые способствуют нормализации давления.

4. Манная крупа

Манная каша — питательное и калорийное блюдо, которое полезно при недостатке веса и проблемах с пищеварением. Однако ее стоит избегать людям с диабетом и тем, кто следит за весом.

5. Пшеничная крупа

Пшеничные зародыши — кладезь витаминов и протеина. Они регулируют работу желудка, поддерживают здоровье сердца и обеспечивают организм растительным белком.

6. Перловая крупа

Перловка — источник фосфора, необходимого для мозговой активности и спортивных нагрузок. Эта крупа идеально подходит для гарнира к горячим блюдам.

7. Пшенная крупа

Пшено богато калием, магнием и железом. Оно отлично подходит для завтрака и помогает поддерживать здоровый вес.

8. Ячневая крупа

Ячневая крупа содержит много растительного белка и клетчатки. Она не способствует набору массы и отлично подходит для супов, плова и гарниров.

9. Тыквенная крупа

Тыквенные семена содержат калий, важный для сердца, и обладают свойствами афродизиака. Они способствуют похудению и очищению организма.

10. Кукурузная крупа

Кукурузная крупа богата клетчаткой, улучшает пищеварение и помогает выводить радионуклиды из организма, что особенно полезно жителям экологически неблагополучных районов.

Эти крупы помогут разнообразить рацион и принести пользу организму.

Уточнения

Крупа́ (также се́чка) — пищевой продукт, состоящий из цельных или дроблёных зёрен различных культур.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Обсудить
Сейчас читают
Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра
Экономика и бизнес
Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра Аудио 
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Садоводство, цветоводство
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов Аудио 
Эксперт рассказал, зачем автомату нейтральный режим
Авто
Эксперт рассказал, зачем автомату нейтральный режим Аудио 
Популярное
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей

Исследование подтвердило выдающиеся достижения древних полинезийских мореплавателей, сумевших достичь высоких широт в южной части Тихого океана.

2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
Эксперты назвали три самые умные породы кошек
Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово Дмитрий Плотников Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы
В США сообщили о стремительных потерях ВСУ под Курском
Секреты длительной эксплуатации автомобиля
Секреты длительной эксплуатации автомобиля
Последние материалы
Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово
Хороший мальчик: как на самом деле собака понимает смысл человеческих слов
Защитите себя от рака с помощью одного простого продукта
Эти растения привлекают опылителей в сад: обратите на них внимание
Как защититься от простуды: лучшие советы для крепкого иммунитета
Простой способ продлить свежесть сыра: как сахар помогает уберечь сыр от заветривания и порчи
Эффективная тренировка бицепса: ошибки и противопоказания
Тайна поцелуев: как эволюция предков привела к современной практике
Стресс — враг красоты: как защитить свою кожу
Секреты посадки салата в горшке: новый урожай круглый год
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.