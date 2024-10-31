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Эти 8 продуктов помогут укрепить иммунитет и очистить организм

2:32
Здоровье

Добавьте в свой список покупок эти восемь продуктов, которые обязательно должны быть в рационе каждого, кто заботится о здоровье. Каждый из них обладает уникальными полезными свойствами, которые делают их незаменимыми для тех, кто заботится о сбалансированном питании и здоровом образе жизни.

Эти 8 продуктов помогут укрепить иммунитет и очистить организм
Фото: commons.wikipedia.org by Sven Scheuermeier, PDM
  1. Капуста. Белокочанная, цветная, брокколи, брюссельская — каждый вид капусты из семейства крестоцветных богат сульфорафаном, который помогает выводить токсины из организма.
  2. Чеснок. Обладает антивирусными и антибактериальными свойствами, повышает иммунитет и помогает бороться с авитаминозом. Две головки в день в течение недели создают мощный детокс-эффект благодаря сернистым соединениям.
  3. Свекла. Источник витаминов, минералов, антиоксидантов и биофлавоноидов, помогает снизить холестерин, улучшить обмен веществ и состояние крови, при этом низкокалорийна.
  4. Травяной и зеленый чай. Замените чашку кофе на зелёный чай или ройбуш: они отражают атаку свободных радикалов, а добавление тёртого имбиря усилит их детокс-эффект. Травяные чаи также помогают расслабиться и не содержат кофеина.
  5. Шпинат. Восстанавливает функции кишечника и поджелудочной железы, противостоит возрастному ухудшению зрения и выводит токсины. Французы называют его "метлой для желудка" за очищающий эффект.
  6. Ягоды годжи. Эти тибетские "чудо-ягоды" богаты витаминами, минералами, аминокислотами и полисахаридами. Они популярны среди приверженцев здорового питания и полезны как в свежем, так и в сушёном виде.
  7. Томаты. Антоцианы в их составе придают плодам яркий цвет и обеспечивают естественное очищение организма, а ликопин защищает от сердечно-сосудистых заболеваний и воспалений.
  8. Артишок. Снижает уровень холестерина, очищает печень и поддерживает обмен веществ. Артишок богат клетчаткой и способствует нормальной работе кишечника, предотвращая болезни сердца.

Эти продукты — не просто пища, а настоящий ресурс для вашего здоровья. Включив их в свой ежедневный рацион, вы можете укрепить иммунитет, поддерживать оптимальный уровень энергии и обеспечить своему организму детоксикацию.

Уточнения

Зелёный чай — чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).

Шла́ки в органи́зме (также распространён вариант "зашлако́ванность") — псевдонаучный термин, распространённый в альтернативной медицине, обозначающий вредные вещества из пищи и окружающей среды, накапливаемые в организме.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Чижикова Марина
Гастроэнтеролог, гепатолог, иммунолог
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