Донорство спермы в России: как работает система и что нужно знать

Сегодня тысячи семей сталкиваются с трудностями в зачатии детей. На помощь им приходят вспомогательные репродуктивные технологии, такие как донорство спермы.
Недавно основатель "Телеграма" Павел Дуров рассказал, что является биологическим отцом более 100 детей. Дуров стал донором спермы около 15 лет назад по просьбе друга, у которого были проблемы с фертильностью.
Вместе с экспертом мы разобрались, как устроен процесс донорства спермы, кто может стать донором и какие нормы регулируют эту практику.
В России донором может быть здоровый мужчина от 18 до 35 лет, который прошел обязательные медицинские проверки, включая анализ на инфекции и генетические отклонения. Донор указывает такие параметры, как:
Отбор доноров строгий: не принимаются мужчины с вредными привычками, зависимостями и аномалиями роста. Прежде чем стать донором, кандидат обязан пройти медицинское обследование, включая анализы на ВИЧ, гепатит и генетические отклонения.
Сперма для программ ЭКО хранится в замороженном виде, в условиях строгого карантина для проверки на инфекции, и повторные анализы проводятся через полгода.
Этические вопросы также важны: в России донорство анонимно, и донор не узнает о судьбе своего биоматериала. Исключение составляют случаи, когда донором становится родственник или знакомый с обоюдного согласия пары. При этом все медицинские требования к донору остаются в силе.
Ограничения на количество детей от одного донора помогают снизить риск кровного родства среди будущих поколений. Так, в миллионном городе один донор может стать отцом до 20 детей. После этого он исключается из базы доноров.
Процедура безопасна для самого донора, и за каждый образец он получает вознаграждение — в крупных городах это 4-5 тысяч рублей. Однако доступность донорской спермы сильно варьируется по регионам, особенно в удалённых уголках страны.
Банк спермы — хранилище, где содержатся замороженные в жидком азоте сперматозоиды, для их последующего использования с целью лечения бесплодия, обусловленного как мужским, так и женским фактором, следующими видами вспомогательных репродуктивных технологий: искусственная инсеминация, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).
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