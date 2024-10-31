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Донорство спермы в России: как работает система и что нужно знать

2:21
Здоровье

Сегодня тысячи семей сталкиваются с трудностями в зачатии детей. На помощь им приходят вспомогательные репродуктивные технологии, такие как донорство спермы.

Донорство спермы в России: как работает система и что нужно знать
Фото: Wikipedia by kropekk_pl, PDM

Недавно основатель "Телеграма" Павел Дуров рассказал, что является биологическим отцом более 100 детей. Дуров стал донором спермы около 15 лет назад по просьбе друга, у которого были проблемы с фертильностью.

Вместе с экспертом мы разобрались, как устроен процесс донорства спермы, кто может стать донором и какие нормы регулируют эту практику.

В России донором может быть здоровый мужчина от 18 до 35 лет, который прошел обязательные медицинские проверки, включая анализ на инфекции и генетические отклонения. Донор указывает такие параметры, как:

  • группа крови
  • цвет глаз и волос
  • рост и вес
  • год рождения
  • знак зодиака
  • уровень образования.

Отбор доноров строгий: не принимаются мужчины с вредными привычками, зависимостями и аномалиями роста. Прежде чем стать донором, кандидат обязан пройти медицинское обследование, включая анализы на ВИЧ, гепатит и генетические отклонения.

Сперма для программ ЭКО хранится в замороженном виде, в условиях строгого карантина для проверки на инфекции, и повторные анализы проводятся через полгода.

Этические вопросы также важны: в России донорство анонимно, и донор не узнает о судьбе своего биоматериала. Исключение составляют случаи, когда донором становится родственник или знакомый с обоюдного согласия пары. При этом все медицинские требования к донору остаются в силе.

Ограничения на количество детей от одного донора помогают снизить риск кровного родства среди будущих поколений. Так, в миллионном городе один донор может стать отцом до 20 детей. После этого он исключается из базы доноров.

Процедура безопасна для самого донора, и за каждый образец он получает вознаграждение — в крупных городах это 4-5 тысяч рублей. Однако доступность донорской спермы сильно варьируется по регионам, особенно в удалённых уголках страны.

Уточнения

Банк спермы — хранилище, где содержатся замороженные в жидком азоте сперматозоиды, для их последующего использования с целью лечения бесплодия, обусловленного как мужским, так и женским фактором, следующими видами вспомогательных репродуктивных технологий: искусственная инсеминация, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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