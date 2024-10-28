Гинеколог Донец перечислила причины бесплодия у женщин

Большие отклонения от нормы в весе, как излишняя худоба, так и избыточный вес, которые наблюдаются у девочек-подростков, ведут к проблемам с рождением детей и бесплодию во взрослом возрасте, рассказала акушер-гинеколог Анна Донец.

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По ее словам, сейчас большое количество пациентов с метаболическим синдромом. Стало очень мало девочек нормального телосложения: они либо слишком худые, либо слишком полные. Такой метаболический синдром может приводить к бесплодию.

Она пояснила, что изменения веса, отклонения его от нормы индекса массы тела нарушают менструальные циклы. Донец добавила, что такое же влияние имеет и повышенное или пониженное содержание сахара.