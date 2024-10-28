Диетолог Белоусова предупредила об опасности дубайского шоколада

Модный шоколад из Дубая может представлять угрозу для здоровья. Об этом предупредила врач-диетолог Анна Белоусова.

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Она отметила, что в десерте весом 200 граммов содержится более тысячи калорий, и даже небольшое количество шоколада может быть опасным.

По её словам, этот десерт противопоказан людям с заболеваниями желчного пузыря. Также он может вызвать проблемы с пищеварением или другие расстройства желудочно-кишечного тракта, сообщает StarHit.

21 октября одна девушка столкнулась с отеком Квинке после употребления популярного дубайского шоколада. Ей срочно вызвали скорую, чтобы сделать инъекцию антигистамина. Поясняя происшествие, источник сообщил, что причиной этого стала сильная аллергическая реакция на фисташковую пасту.