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Диетолог Белоусова предупредила об опасности дубайского шоколада

Здоровье

Модный шоколад из Дубая может представлять угрозу для здоровья. Об этом предупредила врач-диетолог Анна Белоусова.

Диетолог Белоусова предупредила об опасности дубайского шоколада
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

Она отметила, что в десерте весом 200 граммов содержится более тысячи калорий, и даже небольшое количество шоколада может быть опасным.

По её словам, этот десерт противопоказан людям с заболеваниями желчного пузыря. Также он может вызвать проблемы с пищеварением или другие расстройства желудочно-кишечного тракта, сообщает StarHit.

21 октября одна девушка столкнулась с отеком Квинке после употребления популярного дубайского шоколада. Ей срочно вызвали скорую, чтобы сделать инъекцию антигистамина. Поясняя происшествие, источник сообщил, что причиной этого стала сильная аллергическая реакция на фисташковую пасту.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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