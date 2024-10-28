Врач-невролог обозначил идеальное время для здорового сна

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Оптимальная продолжительность сна для взрослого человека составляет от семи до девяти часов. В редких случаях можно обойтись и шестью часами, отмечает врач-невролог Владимир Мартынов.

Фото: freepik

По его словам, основной диапазон сна — это 7-9 часов. Хотя бывают исключения, когда некоторые люди могут полностью восстановить силы за шесть часов, это всё же скорее редкость.

Мартынов также подчеркнул, что хронический недостаток сна может вызвать серьёзные проблемы, такие как сниженная концентрация, повышенная утомляемость и ослабление иммунной системы.