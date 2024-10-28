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Врач-невролог обозначил идеальное время для здорового сна

0:39
Здоровье

Оптимальная продолжительность сна для взрослого человека составляет от семи до девяти часов. В редких случаях можно обойтись и шестью часами, отмечает врач-невролог Владимир Мартынов.

Врач-невролог обозначил идеальное время для здорового сна
Фото: freepik

По его словам, основной диапазон сна — это 7-9 часов. Хотя бывают исключения, когда некоторые люди могут полностью восстановить силы за шесть часов, это всё же скорее редкость.

Мартынов также подчеркнул, что хронический недостаток сна может вызвать серьёзные проблемы, такие как сниженная концентрация, повышенная утомляемость и ослабление иммунной системы.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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