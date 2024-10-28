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Как еда перед сном может помочь вам лучше спать

2:12
Здоровье

Сон — важнейшая часть нашей жизни, которая напрямую влияет на здоровье и общее самочувствие. Проблема бессонницы актуальна для многих, но в помощь приходят определённые продукты, которые могут улучшить качество сна. Питание способно влиять на наши сонные циклы, и некоторые продукты служат своеобразными "успокоителями", помогая телу расслабиться и подготовиться ко сну.

Как еда перед сном может помочь вам лучше спать
Фото: Pexels by cottonbro studio, PDM

Шесть продуктов, способствующих здоровому сну

Вишня: Естественный источник мелатонина, который помогает регулировать циклы сна. Стакан вишнёвого сока перед сном поддержит естественный ритм вашего организма.
Орехи: Миндаль и грецкие орехи богаты магнием и цинком, которые способствуют расслаблению и улучшают качество сна. Эти минералы помогают телу легче адаптироваться ко сну.

Мёд: Небольшая порция натурального мёда может сбалансировать уровень инсулина, что позволяет аминокислоте триптофану лучше усваиваться и активнее способствовать сну.

Киви: Содержит ферменты и антиоксиданты, которые поддерживают пищеварение и способствуют быстрому засыпанию. Киви особенно полезен для создания успокаивающего эффекта.

Бананы: Калий и магний в бананах расслабляют мышцы, а содержащийся триптофан преобразуется в мелатонин и серотонин — гормоны, которые помогают быстро заснуть.

Ромашковый чай: Чай из цветков ромашки обладает природными успокаивающими свойствами благодаря антиоксиданту апигенину, который связывается с рецепторами в мозге и помогает расслабиться.

Полезные рекомендации для спокойного сна

Выбор правильных продуктов на ночь поможет телу быстрее перейти в состояние релаксации. Важно помнить, что умеренность в еде перед сном — залог хорошего сна, так как переедание может вызвать дискомфорт. Также полезно учитывать индивидуальную реакцию на продукты, поскольку она может различаться.

Составьте свой идеальный вечерний рацион и наслаждайтесь спокойным, восстанавливающим сном каждую ночь!

Уточнения

Рома́шка апте́чная или Ромашка лека́рственная, или Ромашка обо́дранная (лат. Matricāria chamomīlla), — однолетнее травянистое растение; вид рода Ромашка (Matricaria) семейства Астровые (Сложноцветные), типовой вид этого рода. Ромашка аптечная с античности используется в научной и народной медицине, до сих пор является одним из самых востребованных лекарственных растений.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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