Майонез каждый день: что происходит с организмом?

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Майонез давно стал привычной заправкой для салатов и закусок, и многие даже не задумываются о его возможном вреде. Однако есть и те, кто старается избегать его из-за потенциального влияния на здоровье. Как и с любым продуктом, здесь важно соблюдать меру: редкое и небольшое употребление майонеза вряд ли причинит вред. Но что будет, если есть майонез ежедневно?

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Влияние майонеза на здоровье при ежедневном употреблении

Эксперты предупреждают, что регулярное употребление майонеза неизбежно скажется на уровне холестерина. Этот продукт может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой, так как насыщенные жиры в его составе повышают уровень "плохого" холестерина. Также майонез способствует набору веса, поскольку содержит большое количество калорий.

Скрытые угрозы покупного майонеза

Покупной майонез нередко содержит добавки, которые способны вызвать аллергию — к таким компонентам относятся кукурузный сироп и соевый лецитин. Кроме того, в составе часто встречается большое количество сахара, что повышает риск развития диабета.

Вывод: выбирайте меру Чтобы сохранить здоровье, лучше ограничить частоту употребления майонеза и обращать внимание на его состав. В идеале — заменить покупной продукт на более здоровые соусы и заправки.

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

