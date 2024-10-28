Как сохранить пятки мягкими зимой: простой и доступный метод

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Уход за пятками — важная часть заботы о коже, но не всегда есть возможность посещать салон для профессионального педикюра. Тем более, даже дорогие средства иногда оказываются неэффективными, особенно в холодное время года, когда из-за отопления кожа становится суше и грубеет быстрее.

Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli, CC BY 2.0

Простой и безопасный уход за кожей стоп

Перед тем как использовать агрессивные средства вроде кислотных носочков или кератолитических лосьонов, попробуйте простые методы, которые не уступают в эффективности. К примеру, пемза — проверенное годами средство. Чтобы подготовить кожу к обработке, можно сделать компресс с перекисью водорода.

Как использовать перекись и пемзу для мягких пяток

Смочите ватный диск в перекиси водорода и приложите его к пяткам на 10-15 минут. Этот простой шаг помогает смягчить омертвевшую кожу, чтобы затем пемза легко удалила её, делая пятки гладкими. Однако, прежде чем применять этот метод, стоит проконсультироваться со специалистом — перекись и пемза подходят не всем.

Финальный этап — питание и увлажнение

После обработки нанесите на стопы питательный крем или специальный воск для ухода за кожей ног. Рекомендуется продолжать использовать крем несколько дней, чтобы избежать сухости и трещин.

Уточнения

Пя́тка или пята́ - выпуклая часть тела на задней стороне ступни.

