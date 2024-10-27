Учёные определили, какой вред несёт пластик для беременных

Учёные из Гарварда представили новые научные данные, подтверждающие негативное влияние пластика на репродуктивную систему человека, как сообщает ИА NEWSDATA. RU.
Исследование показало, что особую опасность представляет широко применяемый компонент пластика — бензилбутилфталат (BBP). Данное химическое соединение способно вызывать разрушение цепочек ДНК, что приводит к формированию яйцеклеток с хромосомными аномалиями. BBP провоцирует окислительный стресс, который может не только нарушать хромосомный набор в клетках, но и приводить к их гибели.
Специалисты заключили, что BBP оказывает дестабилизирующее воздействие на гормональную систему и ухудшает репродуктивные функции.
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