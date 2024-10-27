Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
240 000 поклонников Тейлор Свифт посетят Торонто в ноябре: город ожидает настоящий "бум"
Ужин с восточными нотками: мясо, приготовленное в кисло-сладком соусе
Собачьи симпатии и антипатии: какие люди вызывают неприязнь
Восстанавливающая маска для волос со сметаной: рецепт и советы по применению
Исландии угрожают неконтролируемые извержения вулканов
Вкусная и полезная рыба: рецепт приготовления минтая с овощами в духовке
Выращиваем тюльпаны зимой: пошаговое руководство для новичков
Ливан получил топливо от Катара для поддержки армии
Ответственное владение собакой: что стоит учитывать заранее

Учёные определили, какой вред несёт пластик для беременных

1:05
Здоровье

Учёные из Гарварда представили новые научные данные, подтверждающие негативное влияние пластика на репродуктивную систему человека, как сообщает ИА NEWSDATA. RU.

Учёные определили, какой вред несёт пластик для беременных
Фото: Flickr by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi, CC BY 2.0

Исследование показало, что особую опасность представляет широко применяемый компонент пластика — бензилбутилфталат (BBP). Данное химическое соединение способно вызывать разрушение цепочек ДНК, что приводит к формированию яйцеклеток с хромосомными аномалиями. BBP провоцирует окислительный стресс, который может не только нарушать хромосомный набор в клетках, но и приводить к их гибели.

Специалисты заключили, что BBP оказывает дестабилизирующее воздействие на гормональную систему и ухудшает репродуктивные функции.

Это химическое вещество широко применяется в производстве различных изделий для придания им одновременно гибкости и прочности. Его можно обнаружить в упаковке пищевых продуктов, предметах гигиены и детских игрушках.

Уточнения

Пластма́ссы (пласти́ческие ма́ссы, пластики) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.

Яйцекле́тка (лат. ovum) — женская гамета человека, животных, высших растений, а также многих водорослей и других протистов, которым свойственна оогамия. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Николаев Николай
Успешное лечение всех форм невынашивания и бесплодия
Обсудить
Сейчас читают
Психологи объяснили, почему мы не нравимся себе на фотографиях
Наука и техника
Психологи объяснили, почему мы не нравимся себе на фотографиях Аудио 
Лучшие упражнения на пресс для наращивания мускулистых кубиков
Новости спорта
Лучшие упражнения на пресс для наращивания мускулистых кубиков Аудио 
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Кошки
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака Аудио 
Популярное
Три самых популярных двигателя-долгожителя, любимых автолюбителями

Три двигателя, которые выдержали испытание временем и заслужили признание автолюбителей.

Популярные двигатели, которые стали легендой
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Шторы: почему на них не стоит экономить и что учитывать при выборе
Австрийский яблочный штрудель: тончайшее тесто и много сочной фруктовой начинки
БМП M2 Bradley. Американский броневик униженный российскими воинами в зоне СВО Дмитрий Плотников Запад отменяет майдан в Грузии. Победа "Грузинской мечты" признана легитимной Любовь Степушова Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев
Сводка с фронта: боевики ВСУ расстреливают побратимов, окружённых русскими, город Селидово освобождён!
Артиллеристы на cуджанском направлении: 24 на 7 мы на дежурстве
Российские инженеры разработали уникальную технологию сварки для судостроения
Российские инженеры разработали уникальную технологию сварки для судостроения
Последние материалы
Исландии угрожают неконтролируемые извержения вулканов
Вкусная и полезная рыба: рецепт приготовления минтая с овощами в духовке
Выращиваем тюльпаны зимой: пошаговое руководство для новичков
Ливан получил топливо от Катара для поддержки армии
Ответственное владение собакой: что стоит учитывать заранее
Уникальные особенности белых роз: идеальные для вашего сада
Освещение в квартире: как добавить света в тёмные комнаты
Авангард и Металлург доигрались в Омске до овертайма, победили хозяева
Авокадо для красоты: как правильно использовать его для ухода за кожей и волосами?
Китайские учёные расширили временные рамки для возвращения жизни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.