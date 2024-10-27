Учёные определили, какой вред несёт пластик для беременных

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Гарварда представили новые научные данные, подтверждающие негативное влияние пластика на репродуктивную систему человека, как сообщает ИА NEWSDATA. RU.

Фото: Flickr by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi, CC BY 2.0

Исследование показало, что особую опасность представляет широко применяемый компонент пластика — бензилбутилфталат (BBP). Данное химическое соединение способно вызывать разрушение цепочек ДНК, что приводит к формированию яйцеклеток с хромосомными аномалиями. BBP провоцирует окислительный стресс, который может не только нарушать хромосомный набор в клетках, но и приводить к их гибели.

Специалисты заключили, что BBP оказывает дестабилизирующее воздействие на гормональную систему и ухудшает репродуктивные функции.

Это химическое вещество широко применяется в производстве различных изделий для придания им одновременно гибкости и прочности. Его можно обнаружить в упаковке пищевых продуктов, предметах гигиены и детских игрушках.

Уточнения

Пластма́ссы (пласти́ческие ма́ссы, пластики) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.



Яйцекле́тка (лат. ovum) — женская гамета человека, животных, высших растений, а также многих водорослей и других протистов, которым свойственна оогамия.

