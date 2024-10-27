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Учёные выявили новый симптом тяжёлой депрессии

1:56
Здоровье

Новое исследование специалистов Университета Вашингтона в Сент-Луисе выявило дополнительный симптом тяжёлой депрессии — неконтролируемое блуждание мыслей. Результаты работы были представлены в Journal of Affective Disorders (JAD).

Учёные выявили новый симптом тяжёлой депрессии
Фото: Freepik by freepik, PDM

Феномен блуждания ума представляет собой непроизвольное переключение внимания с текущей деятельности или окружающей обстановки на внутренние размышления или фантазии. Это явление обычно наблюдается при выполнении монотонных или несложных задач.

У пациентов с депрессией такое блуждание мыслей характеризуется преимущественно негативной направленностью, включая сожаления и тревоги, что усугубляет подавленное состояние и ощущение безысходности.

В эксперименте участвовали 106 человек до 40 лет, разделённые на две равные группы: здоровые добровольцы без психических отклонений и люди с диагностированным большим депрессивным расстройством.

Исследователи снабдили участников портативными устройствами с программой Experience Sampling Program 4.0. На протяжении недели-восьми дней испытуемые получали восемь ежедневных уведомлений с просьбой описать своё текущее состояние, максимально 56 запросов за весь период. В среднем участники обеих групп ответили на 43-44 запроса.

Анализ данных показал, что участники с депрессивным расстройством отмечали блуждание мыслей вдвое чаще здоровых людей: 37% против 17% случаев. При этом разброс в частоте возникновения данного явления был значительно выше в группе с депрессией.

У людей с большим депрессивным расстройством блуждающие мысли чаще носили негативный характер: в 42% случаев против 10% у здоровых участников.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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