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Врач раскрыл, почему мужчины заикаются чаще женщин

1:37
Здоровье

Точная природа заикания остаётся загадкой для научного сообщества. Исследователи выявили лишь особенности функционирования определённых участков мозга у людей с данным речевым расстройством. При этом, как отмечает логопед Алла Шеленцова в беседе с РИАМО, данное состояние поддаётся коррекции.

Врач раскрыл, почему мужчины заикаются чаще женщин
Фото: Sueño by Juanedc, CC BY 2.0

Специалист приводит в пример известных личностей, успешно справившихся с заиканием, среди которых Уинстон Черчилль, Эд Ширан и Брюс Уиллис. Современная медицина предлагает различные методы лечения, включая дыхательные упражнения и специальные приборы для коррекции голосового восприятия, которые могут значительно улучшить речь. Однако выбор конкретного метода терапии должен осуществляться под руководством квалифицированного логопеда.

"Мужчины заикаются в три-четыре раза чаще, чем женщины. Точные причины этого различия пока не изучены, но генетические и нейробиологические факторы играют важную роль. Генетика вообще является значимым фактором: заикание нередко передаётся по наследству. Например, если в семье есть родственники с этим расстройством, вероятность его появления у ребёнка возрастает", — уточнила Алла Шеленцова.

Важно отметить, что интенсивность заикания варьируется в зависимости от внешних факторов. Стрессовые ситуации могут усугубить проявления расстройства, тогда как поддержка близких людей и практика медитации способствуют улучшению речевой функции.

Уточнения

Заика́ние — нарушение речи, характеризующееся частым повторением или пролонгацией звуков, слогов, слов, частыми остановками или нерешительностью в речи, разрывающей её ритмическое течение.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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