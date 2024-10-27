Врач раскрыла, какие продукты нужно потреблять каждый день, чтобы не заболеть раком

Пища, богатая белками и омега-3 жирными кислотами, способствует снижению риска развития рака и предотвращает хроническое воспаление, утверждает доцент Института рака Топпер в Лихай-Вэлли, хирург и онколог Лори Альфонс. Она также отметила, что сочетание белков с клетчаткой и необходимыми углеводами делает питание ещё более полезным.
Лори Альфонс заявила, что ежедневное употребление лосося с зелёным салатом и печёным картофелем может стать эффективной профилактикой рака. Кроме того, она разрешила добавить немного сметаны к основному блюду.
"Научные исследования показали, что диета, включающая жирные кислоты омега-3, способствует снижению риска развития рака. Что касается лосося, то он содержат магний — питательное вещество, которое также связано с профилактикой онкологии", — приводит слова врача Pronews. gr.
Альфонс также предлагает не употреблять углеводы без белка. Например, лучше уменьшить порцию макарон, но добавить к ним кусочек курицы. Сама врач регулярно ест жареные морские гребешки или лосось, зелёный салат и печёный картофель.
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