Врач раскрыла, какие продукты нужно потреблять каждый день, чтобы не заболеть раком

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пища, богатая белками и омега-3 жирными кислотами, способствует снижению риска развития рака и предотвращает хроническое воспаление, утверждает доцент Института рака Топпер в Лихай-Вэлли, хирург и онколог Лори Альфонс. Она также отметила, что сочетание белков с клетчаткой и необходимыми углеводами делает питание ещё более полезным.

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Лори Альфонс заявила, что ежедневное употребление лосося с зелёным салатом и печёным картофелем может стать эффективной профилактикой рака. Кроме того, она разрешила добавить немного сметаны к основному блюду.

"Научные исследования показали, что диета, включающая жирные кислоты омега-3, способствует снижению риска развития рака. Что касается лосося, то он содержат магний — питательное вещество, которое также связано с профилактикой онкологии", — приводит слова врача Pronews. gr.

Альфонс также предлагает не употреблять углеводы без белка. Например, лучше уменьшить порцию макарон, но добавить к ним кусочек курицы. Сама врач регулярно ест жареные морские гребешки или лосось, зелёный салат и печёный картофель.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.



Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

