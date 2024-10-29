Гастроэнтеролог назвал кашу, которая помогает женщинам сохранить молодость

Гастроэнтеролог и диетолог Рустем Садыков высказался о перловой каше как наиболее полезной для женщин и поделился информацией о ее воздействии на организм.
Эксперт рекомендует перловую кашу для женщин всех возрастов, отмечая ее богатое содержание аминокислот, особенно лизина. Лизин способствует образованию коллагена, который является важным элементом срединных тканей организма. Поддержка синтеза коллагена, обусловленная употреблением определенных продуктов, способствует сохранению молодости, улучшению внешнего вида кожи, уменьшению мелких морщин и замедлению их образования.
Стоит отметить, что сама перловая каша не является источником коллагена, а лишь участвует в его синтезе.
Гастроэнтеролог в беседе с изданием "Доктор Питер" отметил, что кроме "омолаживающих" свойств, перловая каша благотворно влияет на общее состояние организма, улучшая общее здоровье.
Перло́вая крупа́ — вид ячменной крупы в форме гладких зёрен белого или слегка желтоватого цвета продолговатой или круглой формы, используемый в качестве основы для гарниров и каш, засыпки для супов, рагу.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.