Врач раскрыла три опасных сигнала, которые могут радикально изменить жизнь

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существуют три тревожных сигнала, которые могут свидетельствовать о серьезных нарушениях в организме и требуют незамедлительного внимания. Если человек испытывает внезапную слабость, видит мир в "размытом" состоянии, а его речь становится нечеткой, необходимо срочно обратиться к специалисту. Об этом сообщает "Российская газета".

Фото: flickr.com by Ernst Vikne, CC BY 2.0

Об этом пишет в своем Telegram-канале кардиолог Ольга Бокерия. Симптомы могут быть признаками критического состояния, от которого возможно еще спастись. Это как раз тот момент, когда стоит действовать.

Врач пояснила, что указанные признаки могут свидетельствовать о транзиторной ишемической атаке (TIA).

"Это не просто временный сбой, а крик вашего мозга о помощи. Он дает вам последний шанс разобраться, что не так, и принять меры", — пишет Ольга Бокерия, отмечая, что слабость или расплывчатая картинка могут "быстро проходить", но это облегчение обманчиво.

Согласно объяснениям кардиолога, транзиторная ишемическая атака (TIA) является важным сигналом, который нельзя игнорировать. Пропуск этой атаки может привести к серьезному инсульту, способному кардинально изменить жизнь человека.

Врач также напомнила, какие симптомы характерны для самого инсульта — это нарушение кровообращения в мозге, которое может вызвать необратимые повреждения. В этом состоянии пациенты сталкиваются с затруднениями в речи, порой не в состоянии говорить вовсе. Также могут возникнуть онемение лица или конечностей, таких как рука или нога.

"Особенно с одной стороны тела", — пишет врач.

Среди других признаков — проблемы с координацией, головокружение, нарушение зрения, резкая головная боль.

Уточнения

Транзиторная ишемическая атака (ТИА) — острое преходящее нарушение кровообращения головного мозга по ишемическому типу, эпизод неврологических нарушений, вызванных ишемией участка головного или спинного мозга.

