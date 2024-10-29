Гастроэнтеролог объяснила, почему есть каждый день в ресторане вредно для здоровья

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди мечтают об освобождении от забот о приготовлении ежедневной пищи и предпочли бы питаться только в ресторанах. Однако врачи предупреждают о рисках подобного образа жизни.

Фото: unsplash by Джей Веннингтон, PDM

Гастроэнтеролог и диетолог Гульназ Загитова отмечает, что ресторанные блюда не следует употреблять на ежедневной основе. Хотя концепция постоянного питания в ресторанах кажется привлекательной, она может быть опасной для здоровья.

Специалист подчеркивает в разговоре с UfaTime. ru, что ресторанные блюда разработаны для приятного употребления, но часто не обеспечивают полноценное питание и не приносят достаточно энергии.

Кроме того, в ресторанной еде обычно содержится избыточное количество масел и соли, что может негативно отразиться на здоровье, вызывая отеки, проблемы с почками и увеличивая калорийность блюд. В домашней еде можно контролировать количество приправ и специй.

Многокомпонентность ресторанных блюд и их сложные составы также могут негативно влиять на пищеварение, аллергии и экзотические компоненты могут представлять угрозу для здоровья.

Небольшие порции в ресторанах могут затруднить насыщение, что зачастую приводит к заказу закусок и десертов для достижения ощущения сытости. В целом, употребление ресторанной пищи ежедневно не является оптимальным выбором для поддержания здорового образа жизни.

Уточнения

Рестора́н (от лат. restauro «восстановить, крепить») — предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные.

