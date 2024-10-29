Выяснилось, какая каша помогает запустить процесс сжигания жира

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каши являются отличным источником сложных углеводов и клетчатки, часто используемым в качестве основного блюда на завтрак. Они благотворно влияют на пищеварение и могут быть полезны при различных заболеваниях.

Фото: commons.wikimedia.org by Thamizhpparithi Maari, CC BY-SA 3.0

По словам нутрициолога Марины Бессоновой, которую цитирует Medikforum.ru, пшённая каша способствует активации процесса сжигания жировых отложений благодаря содержанию проантоцианидинов. Эти компоненты ускоряют обмен веществ, улучшают работу сердца и состояние сосудов.

Блюда из пшеницы укрепляют иммунитет, повышают защитные функции организма от вирусных заболеваний и поддерживают здоровье кровеносной системы за счёт содержания ценных элементов, таких как железо, медь и марганец.

Эксперты из Роскачества подчеркивают, что пшено рекомендуется добавлять в рацион после инфарктов и инсультов, а также для быстрого восстановления после переломов. Этот зерновой продукт является ценным и полезным и способствует общему улучшению здоровья.

Уточнения

Пшено́ — крупа, получаемая из плодов культурных видов проса (Panicum), освобождённых от колосковых чешуек посредством обдирки.



