Каши являются отличным источником сложных углеводов и клетчатки, часто используемым в качестве основного блюда на завтрак. Они благотворно влияют на пищеварение и могут быть полезны при различных заболеваниях.
По словам нутрициолога Марины Бессоновой, которую цитирует Medikforum.ru, пшённая каша способствует активации процесса сжигания жировых отложений благодаря содержанию проантоцианидинов. Эти компоненты ускоряют обмен веществ, улучшают работу сердца и состояние сосудов.
Блюда из пшеницы укрепляют иммунитет, повышают защитные функции организма от вирусных заболеваний и поддерживают здоровье кровеносной системы за счёт содержания ценных элементов, таких как железо, медь и марганец.
Эксперты из Роскачества подчеркивают, что пшено рекомендуется добавлять в рацион после инфарктов и инсультов, а также для быстрого восстановления после переломов. Этот зерновой продукт является ценным и полезным и способствует общему улучшению здоровья.
Пшено́ — крупа, получаемая из плодов культурных видов проса (Panicum), освобождённых от колосковых чешуек посредством обдирки.
Эксперт по питанию предупреждает: хурму стоит избегать тем, кто подвержен образованию камней в почках и страдает диабетом.