Психолог делится советами по борьбе с осенней хандрой

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С наступлением осени, когда листья опадают и температура понижается, настроение многих людей часто начинает портиться. Психолог Ольга Романив поделилась способами, которые помогут поднять дух в этот непростой период. Об этом сообщает Life.ru.

Фото: pxhere

Одним из наиболее эффективных методов борьбы с плохим настроением являются пешие прогулки. Специалист подчеркивает, что они способствуют выработке эндорфинов — гормонов радости, которые отвечают за наше хорошее самочувствие. Также ходьба стимулирует обмен веществ и улучшает циркуляцию крови.

Психолог рекомендует вносить физическую активность в привычный рабочий график. Например, стоит делать короткие перерывы для разминки или попробовать работать в стоячем положении.

Кроме того, взаимодействие с животными тоже может значительно поднять настроение. Прогулка с собакой — отличный способ выйти на свежий воздух и немного размяться. Забота о своем питомце, а также возможность стать волонтером и ухаживать за питомцами друзей или бездомными животными, дарит ощущение полезности. Общение с животными всегда помогает снизить уровень стресса и улучшить общее самочувствие.

Постоянные уборочные процедуры положительно влияют на наше физическое состояние. Для того чтобы сделать процесс более приятным, можно включить свои любимые мелодии.

Не забывайте также о качественном питании. В осенний период наш организм может испытывать нехватку важных витаминов. Ольга Романив советует готовить блюда самостоятельно, отказываясь от обработанных продуктов и сахара.

Уточнения

Стресс — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

