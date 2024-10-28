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Как потеря обоняния может сократить продолжительность жизни

1:57
Здоровье

Врач-эндокринолог Зухра Павлова отметила в своем Telegram-канале, что последствия утраты чувствительности к запахам часто остаются недооценёнными. Она подчеркнула, что люди, страдающие от приобретенной аносмии (потери обоняния), имеют среднюю продолжительность жизни на пять лет меньше, чем могли бы, и подвержены большему риску возникновения различных заболеваний. Особенно остро эта проблема касается пожилых людей. Об этом сообщает "Российская газета".

Как потеря обоняния может сократить продолжительность жизни
Фото: freepik

Павлова пояснила, что проблема не в отсутствии обоняния, а в том, что люди с аносмией дышат иначе. Это было подтверждено в ходе эксперимента.

В исследовании принимали участие 53 человека, из которых 21 не обладал способностью различать запахи. Добровольцы на протяжении суток носили устройства для мониторинга воздушных потоков в носу, при этом их образ жизни не претерпел изменений. Хотя скорость дыхания в обеих группах оставалась одинаковой, были выявлены некоторые различия.

У испытуемых с нормальным обонянием во время бодрствования было зарегистрировано на 240 пиков дыхательных потоков больше при каждом вдохе по сравнению с участниками, страдающими аносмией. Однако это наблюдение имело место лишь в помещениях с выраженными запахами. Исследователи объяснили это явление тем, что принюхивание во время изучения окружающей среды активирует воздушный поток в носу, что, в свою очередь, приводит к увеличению нейронной активности во всем мозге.

В противоположность этому, у людей с аносмией фиксировались дополнительные паузы в дыхании, а также наблюдалось снижение максимального потока выдоха во время бодрствования.

В целом было выявлено пять значительных отличий в дыхательных паттернах между группами.

Уточнения

Аносми́я — потеря обоняния. Обычно подразумевается полная потеря обоняния, но чаще встречается частичная (избирательная) аносмия на некоторые вещества.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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