Как потеря обоняния может сократить продолжительность жизни

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Зухра Павлова отметила в своем Telegram-канале, что последствия утраты чувствительности к запахам часто остаются недооценёнными. Она подчеркнула, что люди, страдающие от приобретенной аносмии (потери обоняния), имеют среднюю продолжительность жизни на пять лет меньше, чем могли бы, и подвержены большему риску возникновения различных заболеваний. Особенно остро эта проблема касается пожилых людей. Об этом сообщает "Российская газета".

Фото: freepik

Павлова пояснила, что проблема не в отсутствии обоняния, а в том, что люди с аносмией дышат иначе. Это было подтверждено в ходе эксперимента.

В исследовании принимали участие 53 человека, из которых 21 не обладал способностью различать запахи. Добровольцы на протяжении суток носили устройства для мониторинга воздушных потоков в носу, при этом их образ жизни не претерпел изменений. Хотя скорость дыхания в обеих группах оставалась одинаковой, были выявлены некоторые различия.

У испытуемых с нормальным обонянием во время бодрствования было зарегистрировано на 240 пиков дыхательных потоков больше при каждом вдохе по сравнению с участниками, страдающими аносмией. Однако это наблюдение имело место лишь в помещениях с выраженными запахами. Исследователи объяснили это явление тем, что принюхивание во время изучения окружающей среды активирует воздушный поток в носу, что, в свою очередь, приводит к увеличению нейронной активности во всем мозге.

В противоположность этому, у людей с аносмией фиксировались дополнительные паузы в дыхании, а также наблюдалось снижение максимального потока выдоха во время бодрствования.

В целом было выявлено пять значительных отличий в дыхательных паттернах между группами.

Уточнения

Аносми́я — потеря обоняния. Обычно подразумевается полная потеря обоняния, но чаще встречается частичная (избирательная) аносмия на некоторые вещества.



