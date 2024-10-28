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Три продукта, которые учёные рекомендуют есть ежедневно для защиты от рака

2:14
Здоровье

Продукты, богатые белком и содержащие омега-3 жирные кислоты, помогают снизить риск развития рака благодаря своей способности уменьшать хроническое воспаление. Питание станет ещё более эффективным, если дополнить его клетчаткой и необходимыми углеводами. Хирург и онколог из Института рака Топпер в Лихай-Вэлли, доктор Лори Альфонс, подчеркивает, что для профилактики рака полезно есть порцию лосося вместе со свежим зеленым салатом и запеченным картофелем с небольшим количеством сметаны. Об этом сообщает "Российская газета".

Три продукта, которые учёные рекомендуют есть ежедневно для защиты от рака
Фото: freepik

"Научные исследования показали, что диета, включающая жирные кислоты омега-3, способствует снижению риска развития рака. Что касается лосося, то он содержат магний — питательное вещество, которое также связано с профилактикой онкологии", — передаёт доктор.

Зеленый салат, обладающий высоким содержанием клетчатки, также приносит немалую пользу. Исследования показывают, что регулярное потребление пищи, богатой пищевыми волокнами, связано с более низким риском развития некоторых форм рака. Печёный картофель, часто недооцененный, также заслуживает внимания.

Доктор Лори Альфонс подчеркивает, что этот продукт является питательной и полезной едой, обеспечивающей организм углеводами, клетчаткой, калием и железом.

"Также я предлагаю не есть углеводы без белка. Если употребляете макароны, то пусть их будет меньше, но зато положите на тарелку кусочек курицы", — посоветовала исследователь.

Согласно исследованиям, правильное сочетание белков, углеводов, клетчатки и здоровых жиров в рационе может существенно снизить вероятность возникновения рака.

Однако некоторые продукты из категории "здорового питания" стоит избегать. К примеру, это касается обработанных изделий, содержащих множество непонятных "ингредиентов". Как отметила Альфонс, порой их названия трудно произнести, не говоря уже о том, чтобы осознать их происхождение.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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