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Проверка на равновесие: как она указывает на ваши годы

1:44
Здоровье

Способность длительное время удерживать баланс на одной ноге имеет прямую связь с длиной жизни. Чем короче время, которое человек может провести в известной "позе цапли", тем выше уровень нервно-мышечного старения, как у мужчин, так и у женщин. Об этом сообщает "Российская газета".

Проверка на равновесие: как она указывает на ваши годы
Фото: freepik.com by gpointstudio, PDM

Медицинские специалисты проанализировали различные аспекты старения, включая мышечную силу, походку и характеристики равновесия. Исследование показало, что именно способность долго сохранять равновесие на одной ноге демонстрирует наибольшую зависимость от возрастных изменений. Наблюдения велись за мужчинами и женщинами старше 50 лет, которые не страдали от ожирения, нервно-мышечных расстройств или заболеваний позвоночника.

В результате десятилетних наблюдений было установлено, что участники исследования в среднем потеряли 2,2 секунды в "позе цапли" для недоминирующей ноги и 1,7 секунды для доминирующей.

"Важность равновесия, особенно в одноногой стойке, возникает из-за того, что оно требует нервно-мышечного контроля, в дополнение к адекватной мышечной силе", — отмечают авторы исследования.

В своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова поделилась мнением о выводах учёных и предложила провести простой тест. Для этого нужно встать на одну ногу и попытаться удержать равновесие с закрытыми глазами.

"Если удалось простоять 30 секунд — вам около 20 лет; 15 секунд — меньше 40; а 4-5 секунд — 60 лет и больше", заключила Павлова.

Уточнения

Равнове́сие или бала́нс, — состояние системы, описываемой в естественных и гуманитарных науках: система считается находящейся в состоянии равновесия, если одни воздействия на неё компенсируются другими или отсутствуют вообще.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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