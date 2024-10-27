Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Университетский колледж Лондона поставил новый рекорд скорости беспроводной передачи данных
Как ухаживать за питомцем после операции
Топ-5 трендовых моделей женской обуви, которые должны быть в вашем гардеробе осенью
Способы борьбы с сорняками: простые методы для каждого дачника
Полезные советы: как очистить дом от пыли
Клюквенный соус: яркое дополнение к блюдам из птицы и дичи, а также сэндвичам
Лучшие упражнения на пресс для наращивания мускулистых кубиков
Заряди электрокар дома: новые зарядные станции от Volkswagen на любой бюджет
Российский олигарх выиграл дело о клевете в суде против ARD

Как питаться для женского здоровья: список лучших продуктов

1:29
Здоровье

Сбалансированное питание играет ключевую роль в поддержании женского здоровья и помогает предотвратить болезни репродуктивной системы. Ученые рекомендуют включать в рацион продукты, которые снижают уровень воспаления и способствуют гормональному балансу.

Как питаться для женского здоровья: список лучших продуктов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Овощи

Бобовые, как растительный источник белка, поддерживают гормональный баланс, а зеленые листовые овощи богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. Брокколи и цветная капуста содержат индолы — вещества, которые помогают регулировать уровень эстрогена, что особенно важно для женского организма.

Фрукты

Фрукты насыщены антиоксидантами, которые противостоят воспалению. В цитрусовых много витамина C, яблоки богаты клетчаткой, ананас содержит противовоспалительный фермент бромелайн, а киви — актинидин, способствующий разрушению белков, связанных с опухолевым ростом.

Ягоды

Ягоды содержат антиоксиданты и полифенолы, которые активно снижают воспаление, укрепляя здоровье.

Кроме овощей и фруктов, в рационе женщин должны присутствовать рыба и другие продукты, богатые жирными кислотами, такие как льняное семя, семена чиа, грецкие орехи, а также птица (курица, утка, индейка, гусь, цесарка, перепел). Из напитков предпочтение стоит отдавать зеленому чаю без кофеина.

Уточнения

Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω - двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Обсудить
Сейчас читают
Кошки-долгожители: какие породы радуют хозяев дольше всего?
Домашние животные
Кошки-долгожители: какие породы радуют хозяев дольше всего? Аудио 
Обыски по делу о мошенничестве начались в Курской области
Происшествия
Обыски по делу о мошенничестве начались в Курской области Аудио 
Популярное
Как зеленый чай влияет на похудение и уровень сахара в крови

Зеленый чай усиливает синтез GLP-1, помогая регулировать уровень сахара и снижать чувство голода, но не стоит полагаться только на него для похудения.

Как зеленый чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
В России создали сверхпрочный алюминиевый сплав для энергетики
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Последние материалы
Лучшие упражнения на пресс для наращивания мускулистых кубиков
Заряди электрокар дома: новые зарядные станции от Volkswagen на любой бюджет
Российский олигарх выиграл дело о клевете в суде против ARD
Новосибирские ученые готовятся к прорыву в биозащите растений
Мужской осенний стиль: как выглядеть стильно и уверенно в холодное время года
Почему собаки так любят объедки? У этого явления есть, как минимум, две причины
Напитки для ума: что стоит пить для здоровья мозга
Почему даже сытые кошки охотятся на мышей? Ответ может шокировать
Блинчики с начинкой из тушёной капусты: шикарное блюдо для расслабленного завтрака или ужина
Тарасова посоветовала Трусовой потренироваться с полгодика для хороших выступлений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.