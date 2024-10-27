Как питаться для женского здоровья: список лучших продуктов

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сбалансированное питание играет ключевую роль в поддержании женского здоровья и помогает предотвратить болезни репродуктивной системы. Ученые рекомендуют включать в рацион продукты, которые снижают уровень воспаления и способствуют гормональному балансу.

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Овощи

Бобовые, как растительный источник белка, поддерживают гормональный баланс, а зеленые листовые овощи богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. Брокколи и цветная капуста содержат индолы — вещества, которые помогают регулировать уровень эстрогена, что особенно важно для женского организма.

Фрукты

Фрукты насыщены антиоксидантами, которые противостоят воспалению. В цитрусовых много витамина C, яблоки богаты клетчаткой, ананас содержит противовоспалительный фермент бромелайн, а киви — актинидин, способствующий разрушению белков, связанных с опухолевым ростом.

Ягоды

Ягоды содержат антиоксиданты и полифенолы, которые активно снижают воспаление, укрепляя здоровье.

Кроме овощей и фруктов, в рационе женщин должны присутствовать рыба и другие продукты, богатые жирными кислотами, такие как льняное семя, семена чиа, грецкие орехи, а также птица (курица, утка, индейка, гусь, цесарка, перепел). Из напитков предпочтение стоит отдавать зеленому чаю без кофеина.

Уточнения

Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω - двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

