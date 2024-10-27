Напитки для ума: что стоит пить для здоровья мозга

Не всем известно, что некоторые напитки могут поддерживать здоровье мозга, улучшать интеллектуальные способности и даже служить профилактикой деменции и болезни Альцгеймера. Регулярное употребление таких напитков положительно сказывается на когнитивной деятельности.
Какие напитки поддерживают мозг?
Чай
Один из наиболее эффективных напитков для мозга. Благодаря содержанию гамма-аминомасляной кислоты он стимулирует работу мозга и помогает защититься от различных заболеваний. Даже привычный пакетированный чай нормального качества может принести пользу.
Какао
Какао, богатое железом и антиоксидантами, полезно для мозговой активности. Этот напиток часто недооценивают, хотя он заметно улучшает когнитивные функции.
Кофе
Употребляемый в умеренных количествах, кофе позитивно влияет на мозг и защищает его от ряда опасных болезней.
Гречишный чай
Этот вид чая содержит флавоноиды, которые оказывают сильное благоприятное воздействие на мозг, поддерживая его работу.
Деме́нция (лат. dementia - безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
Зеленый чай усиливает синтез GLP-1, помогая регулировать уровень сахара и снижать чувство голода, но не стоит полагаться только на него для похудения.