Напитки для ума: что стоит пить для здоровья мозга

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не всем известно, что некоторые напитки могут поддерживать здоровье мозга, улучшать интеллектуальные способности и даже служить профилактикой деменции и болезни Альцгеймера. Регулярное употребление таких напитков положительно сказывается на когнитивной деятельности.

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Какие напитки поддерживают мозг?

Чай

Один из наиболее эффективных напитков для мозга. Благодаря содержанию гамма-аминомасляной кислоты он стимулирует работу мозга и помогает защититься от различных заболеваний. Даже привычный пакетированный чай нормального качества может принести пользу.

Какао

Какао, богатое железом и антиоксидантами, полезно для мозговой активности. Этот напиток часто недооценивают, хотя он заметно улучшает когнитивные функции.

Кофе

Употребляемый в умеренных количествах, кофе позитивно влияет на мозг и защищает его от ряда опасных болезней.

Гречишный чай

Этот вид чая содержит флавоноиды, которые оказывают сильное благоприятное воздействие на мозг, поддерживая его работу.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia - безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

