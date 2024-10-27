Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блинчики с начинкой из тушёной капусты: шикарное блюдо для расслабленного завтрака или ужина
Тарасова посоветовала Трусовой потренироваться с полгодика для хороших выступлений
Какие заболевания грозят собакам чаще других?
Откройте секреты успешной посадки картофеля: новые методы для огородников!
Ошибки при перестановке мебели: как не испортить интерьер
В США Delta подаёт в суд на CrowdStrike
Prius с солнечными панелями: заряд от солнца даже в движении
Почему стерилизованная кошка снова просит кота?
Древесное строительство на подъёме: новые технологии позволяют возводить деревянные многоэтажные здания

Как сохранить молодость кожи вокруг глаз: эффективные советы

1:49
Здоровье

Кожа вокруг глаз — это не только отражение наших эмоций, но и первый показатель возраста. Именно здесь раньше всего появляются морщины из-за тонкой и уязвимой кожи.

Как сохранить молодость кожи вокруг глаз: эффективные советы
Фото: https://pixabay.com by pixabay user 422694 (Amousey), PDM

Однако не стоит переживать — поддерживать молодость этой зоны возможно, если правильно ухаживать за кожей.

Ключевые шаги ухода за кожей вокруг глаз:

Гидратация и питание

Основой ухода становится хорошее увлажнение: кремы для глаз с гиалуроновой кислотой помогают удерживать влагу, а пептиды поддерживают обновление клеток.

Защита от солнца

Даже находясь в помещении, не забывайте о защите кожи с помощью средств SPF 30 и выше. Ультрафиолет негативно влияет на кожу, ускоряя старение.

Здоровый образ жизни

Полноценный сон и сбалансированное питание помогают сохранить молодость кожи. Включите в рацион продукты с антиоксидантами и полезными жирами, чтобы поддерживать здоровье клеток.

Отказ от вредных привычек

Курение и алкоголь ускоряют старение, поэтому для сохранения молодости важно минимизировать их влияние на организм.

Профессиональный уход за кожей

Косметологические процедуры как Ботокс и филлеры, доступные в клиниках и салонах, разглаживают морщины и возвращают объем кожи. Регулярный профессиональный уход, например, пилинг или лазерное омоложение, стимулирует выработку коллагена, делая морщины менее заметными и придавая коже здоровый вид.

Путь к сохранению молодости кожи вокруг глаз лежит в комплексном уходе. Следуя этим шагам, вы заметите, как кожа ответит благодарностью в виде сияющего и свежего вида.

Уточнения

Морщины - видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Кошки
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака Аудио 
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Еда и рецепты
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой Аудио 
Популярное
Как зеленый чай влияет на похудение и уровень сахара в крови

Зеленый чай усиливает синтез GLP-1, помогая регулировать уровень сахара и снижать чувство голода, но не стоит полагаться только на него для похудения.

Как зеленый чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
В России создали сверхпрочный алюминиевый сплав для энергетики
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Последние материалы
Блинчики с начинкой из тушёной капусты: шикарное блюдо для расслабленного завтрака или ужина
Тарасова посоветовала Трусовой потренироваться с полгодика для хороших выступлений
Какие заболевания грозят собакам чаще других?
Откройте секреты успешной посадки картофеля: новые методы для огородников!
Ошибки при перестановке мебели: как не испортить интерьер
В США Delta подаёт в суд на CrowdStrike
Prius с солнечными панелями: заряд от солнца даже в движении
Почему стерилизованная кошка снова просит кота?
Древесное строительство на подъёме: новые технологии позволяют возводить деревянные многоэтажные здания
Огород на подоконнике: создаем уют и свежесть в квартире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.