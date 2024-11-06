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Как ограничить употребление продуктов быстрого приготовления

Продукты быстрого приготовления и их влияние на здоровье
1:13
Здоровье

Продукты быстрого приготовления, такие как лапша или пюре, могут выручить в моменты нехватки времени и сил, но их частое употребление способно негативно отразиться на здоровье. Такие блюда содержат много искусственных добавок, среди которых есть усилители вкуса, способные вызвать головную боль и тошноту. Кроме того, регулярное употребление продуктов быстрого приготовления повышает риск набора лишнего веса и развития диабета.

Продукты быстрого приготовления и их влияние на здоровье
Фото: pixabay.com by Meditations, PDM

Почему стоит ограничить продукты быстрого приготовления?

Гастроэнтеролог Дарья Утюмова отмечает, что лапшу быстрого приготовления можно есть не чаще одного раза в месяц. Врач объясняет это высоким содержанием калорий и отсутствием полезных веществ в таких продуктах. В них практически нет белка, сложных углеводов и клетчатки, которые необходимы для здорового питания.

Что важно включить в здоровое питание?

Для правильного питания важно, чтобы в рационе были белок, сложные углеводы и клетчатка. Эти компоненты поддерживают уровень энергии, улучшают пищеварение и способствуют поддержанию веса в норме.

Уточнения

Фастфу́д - питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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