Почему свёкла — лучший выбор для здоровья сердца и давления

Как свёкла поддерживает здоровье сердца и нормализует давление

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Свёкла — простой и доступный продукт, который заслуживает большего внимания на кухне, чем просто добавка к борщу или салату. Этот корнеплод обладает целым рядом полезных свойств и, при регулярном употреблении, способствует укреплению здоровья, особенно после 40 лет.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Почему свёкла важна для здоровья?

Диетологи отмечают, что свёкла является ценным источником железа, дефицит которого может привести к развитию хронических заболеваний. Употребление свёклы помогает восполнить ежедневную потребность организма в этом важном элементе, что особенно актуально при анемии или низком уровне гемоглобина.

Чем полезна свёкла для людей старше 40 лет?

С возрастом организм начинает проявлять последствия не самого здорового образа жизни и неправильного питания. Свёкла, богатая антиоксидантами и микроэлементами, поддерживает здоровье сердца и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Как свёкла влияет на артериальное давление?

Свекольный сок и сама свёкла рекомендуются для профилактики гипертонии, так как помогают нормализовать давление. Эксперты рекомендуют включать свёклу в рацион несколько раз в неделю, особенно при предрасположенности к повышенному давлению.

Уточнения

Са́харная свёкла — техническая культура, в корнях которой содержится много сахарозы.

