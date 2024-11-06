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Квашеная капуста: природный источник витамина С и пробиотиков

Квашеная капуста на столе: ключевые причины включить её в рацион
1:14
Здоровье

Ароматная и вкусная квашеная капуста — прекрасное дополнение к обеду или ужину, которое не только радует вкусом, но и приносит пользу здоровью. Этот продукт содержит богатый комплекс витаминов, антиоксидантов и пробиотиков, что делает его ценным компонентом сбалансированного питания.

Квашеная капуста на столе: ключевые причины включить её в рацион
Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko, CC BY-SA 4.0

Почему квашеная капуста полезна?

Диетолог Василиса Пономарева отмечает, что квашеная капуста является одним из редких природных источников пробиотиков, таких как лактобактерии. Эти полезные микроорганизмы способствуют улучшению состояния кишечника и нормализации пищеварительных процессов.

Помимо пробиотиков, квашеная капуста насыщена витамином С, который укрепляет иммунитет, способствует синтезу коллагена и обладает противовоспалительными свойствами. Благодаря этому, она поддерживает организм в борьбе с воспалениями и помогает сохранять кожу упругой.

Дополнительные плюсы

Квашеная капуста помогает нормализовать уровень сахара в крови и поддерживать здоровое артериальное давление, что делает её идеальным продуктом для включения в рацион на регулярной основе.

Уточнения

Пробио́тики - живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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