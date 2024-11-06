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Почему стоит добавлять куркуму в рацион каждый день

Ежедневная куркума: простая привычка для улучшения здоровья
1:28
Здоровье

Куркума заслуженно считается одной из самых полезных специй в мире, и многие рекомендуют добавлять её в повседневный рацион. Однако для того, чтобы действительно ощутить её целебные свойства, важно правильно употреблять эту пряность.

Ежедневная куркума: простая привычка для улучшения здоровья
Фото: Flickr by Formulate Health, CC BY 2.0

В чём польза куркумы?

Главное активное вещество куркумы — куркумин — обладает мощным противовоспалительным и антиоксидантным действием. Регулярное употребление этой специи помогает предотвратить многие болезни, улучшает работу пищеварительной системы, поддерживает здоровье печени и снижает уровень "плохого" холестерина. Помимо этого, куркума благотворно влияет на сердце, способствует укреплению иммунитета и помогает в борьбе с депрессией.

Как правильно употреблять куркуму?

Для лучшего усвоения куркумы рекомендуется сочетать её с чёрным перцем. Эту специю можно добавлять в супы, каши, салаты, а также заваривать с ней чай, который идеально подходит для утреннего и вечернего употребления.

Когда куркуму стоит избегать?

Как и в случае с любым другим продуктом, в употреблении куркумы важна умеренность. Специю не рекомендуется принимать при хронических заболеваниях и приёме лекарств без консультации врача. Куркума, несмотря на все свои полезные свойства, не может заменить полноценное питание и здоровый образ жизни.

Уточнения

Курку́ма - многолетнее травянистое растение, вид рода Куркума семейства Имбирные.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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