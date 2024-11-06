Раннее старение волос: какие факторы ускоряют появление седины

Преждевременная седина: наследственность, стресс и питание

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Преждевременная седина становится причиной беспокойства для многих молодых людей. Почему волосы начинают седеть раньше, чем ожидалось? Вот пять причин, которые могут объяснить раннее появление седины:

Фото: Wikipedia by Philippe Alès, CC BY-SA 4.0

1. Генетическая предрасположенность

Если в вашей семье волосы поседели рано, велика вероятность, что и у вас седина появится раньше.

2. Стресс и эмоциональные перегрузки

Высокий уровень стресса ускоряет выделение адреналина, что может оказывать влияние на уровень меланина — пигмента, ответственного за цвет волос. Как результат, волосы могут начать седеть преждевременно.

3. Дефицит питательных веществ

Недостаток витаминов (A, B, C, D, E) и минералов, таких как железо и цинк, также может ускорить процесс появления седых волос. Недостаток белка в рационе также играет важную роль.

4. Курение и плохие привычки в питании

Курение и неправильный рацион способствуют ускорению процессов старения организма, что затрагивает и волосы. Курение особенно плохо сказывается на состоянии кровеносной системы, что отражается на здоровье волосяных фолликулов.

5. Медицинские причины

Некоторые заболевания, такие как гормональные сбои или аутоиммунные заболевания, могут вызывать раннюю седину.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров.

