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Как стресс и биология влияют на ночные подёргивания

Что вызывает подёргивания во сне: раскрыты основные теории
2:09
Здоровье

Во время сна многие люди испытывают непроизвольные подёргивания тела, что нередко вызывает тревогу и вопросы. Это явление получило название ночных миоклонических действий, или, как их еще называют, ночных дёрганий.

Что вызывает подёргивания во сне: раскрыты основные теории
Фото: freepik.com by gpointstudio, PDM

Что такое ночные дергания?

Ночные дергания представляют собой спонтанные движения конечностей во сне. Они могут проявляться в разных фазах сна, но чаще всего наблюдаются на стадии быстрого сна (REM), когда мозг особенно активен, а мышцы практически парализованы.

Почему возникают дергания в REM-сне?

Одним из самых интересных вопросов остается, почему ночные подёргивания случаются именно на стадии быстрого сна, когда мышцы тела обычно расслаблены. Врачи и учёные выдвигают несколько теорий, но точная причина до сих пор не установлена.

Основные теории возникновения ночных дерганий

  1. Эволюционная защита от падений
    По одной из теорий, ночные подергивания могли быть защитным механизмом у наших предков, когда они спали на деревьях. Быстрые непроизвольные движения помогали телу оставаться в равновесии и предотвращать падение.

  2. Реакция на стресс
    Некоторые специалисты считают, что ночные дёргания могут быть реакцией на стресс. Организм в этот момент реагирует на изменения уровня химических веществ в мозге, что иногда выражается в виде резких движений.

  3. Нейрологические особенности
    Также существует предположение, что ночные подёргивания могут быть связаны с нейрологическими особенностями. Хотя точных исследований в этой области не проводилось, специалисты отмечают, что у людей с определенными неврологическими расстройствами ночные дёргания могут наблюдаться чаще.

Заключение

Хотя причины ночных подёргиваний до конца не изучены, специалисты продолжают исследования для более полного понимания природы этого явления. Пока учёные уверены лишь в одном: ночные дергания — это нормально и, как правило, не опасно.

Уточнения

Невроло́гия - группа медико-биологических научных дисциплин, которая изучает нервную систему как в норме, так и в патологии.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
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