Как снизить жирность волос с помощью обычного фена

Как сохранить свежесть волос: фен против излишней жирности

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Проблема жирных волос знакома многим, но есть простой и эффективный метод, который поможет уменьшить их жирность — правильное использование фена. Совет из старого журнала напоминает о важных аспектах сушки волос, которые могут замедлить процесс их загрязнения:

Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

1. Регулируйте температуру

Слишком высокая температура фена может стимулировать железы кожи головы и увеличить выработку себума. Сушите волосы на более низкой температуре, чтобы избежать перегрева.

2. Используйте насадку-концентратор

Концентратор направляет поток воздуха на конкретные участки волос, сокращая время пребывания фена над кожей головы. Это уменьшает риск перегрева и помогает предотвратить избыточное выделение себума.

3. Соблюдайте расстояние

Держите фен на расстоянии 15-20 см от кожи головы. Это предотвратит стимуляцию желёз, которая может возникнуть из-за близкого контакта с горячим воздухом.

4. Завершите сушку прохладным воздухом

После основной сушки переключитесь на режим прохладного воздуха. Это поможет закрыть кутикулу волос, продлит их свежесть и уменьшит жирность.

Заключение

Эти простые шаги помогут вам дольше сохранять волосы чистыми и свежими, контролируя жирность без лишних усилий.

Уточнения

Кути́кула - сложно устроенное образование, лежащее поверх эпителиального слоя у многих беспозвоночных.

