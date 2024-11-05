Как снизить жирность волос с помощью обычного фена

Проблема жирных волос знакома многим, но есть простой и эффективный метод, который поможет уменьшить их жирность — правильное использование фена. Совет из старого журнала напоминает о важных аспектах сушки волос, которые могут замедлить процесс их загрязнения:
Слишком высокая температура фена может стимулировать железы кожи головы и увеличить выработку себума. Сушите волосы на более низкой температуре, чтобы избежать перегрева.
Концентратор направляет поток воздуха на конкретные участки волос, сокращая время пребывания фена над кожей головы. Это уменьшает риск перегрева и помогает предотвратить избыточное выделение себума.
Держите фен на расстоянии 15-20 см от кожи головы. Это предотвратит стимуляцию желёз, которая может возникнуть из-за близкого контакта с горячим воздухом.
После основной сушки переключитесь на режим прохладного воздуха. Это поможет закрыть кутикулу волос, продлит их свежесть и уменьшит жирность.
Эти простые шаги помогут вам дольше сохранять волосы чистыми и свежими, контролируя жирность без лишних усилий.
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