Как избежать морщин вокруг глаз: три шага к здоровой коже

Молодость и сияние: избавляемся от морщин вокруг глаз

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зона вокруг глаз — одна из самых деликатных областей на лице, которая первой выдаёт возрастные изменения. Однако при правильном уходе и внимательном отношении к себе можно значительно замедлить процесс старения и сохранить молодость кожи. Вот три основных совета для ухода за кожей вокруг глаз:

Фото: pixabay.com by Alexas Fotos, PDM

1. Правильный уход за кожей

Гидратация: Для поддержания кожи увлажнённой и гладкой используйте кремы с гиалуроновой кислотой и пептидами. Они помогают удерживать влагу и способствуют обновлению клеток, уменьшая видимость морщин.

Защита от солнца: Солнцезащитные средства с SPF 30 и выше защищают кожу от ультрафиолета и предотвращают появление морщин и пигментных пятен.

2. Здоровый образ жизни

Сон и питание: Полноценный сон помогает коже восстанавливаться, а сбалансированный рацион с антиоксидантами и жирными кислотами улучшает её состояние. Избегайте курения и частого употребления алкоголя, так как они ускоряют старение кожи.

3. Профессиональные процедуры

Косметические процедуры: Процедуры, такие как Ботокс и филлеры, помогают разгладить морщины и поддерживать объем кожи. Также пилинги и лазерное омоложение стимулируют выработку коллагена, делая морщины менее заметными.

Заключение

Поддержание молодости кожи вокруг глаз требует регулярного ухода, здорового образа жизни и, при необходимости, профессиональных процедур. Эти методы помогут сохранить кожу свежей и здоровой.

Уточнения

Морщины - видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

